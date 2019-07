Alliana sube a 71 los descontratados y anuncia más cortes por déficit

Sin pagos. Pedro Alliana adelantó que no pagará los salarios de los descontratados.

Un total de 1.962 funcionarios tiene la Cámara de Diputados, de los cuales, 1.332 son permanentes, 417 son jornaleros y 213 honorarios profesionales.

A esa cantidad se iban a sumar los 71 desvinculados que ya estaban cumpliendo funciones en el Congreso, marcando asistencia. Sin embargo, Alliana aseguró que no otorgará los pagos, ya que ni siquiera contaban con el código del Ministerio de Hacienda.

“El problema más grave con esto es que no estaban en el corte administrativo; entonces indefectiblemente yo no puedo pagarles honorarios atrasados ni hacerme cargo de la contratación de estos funcionarios. No van a cobrar nada”, indicó.

El cartista comentó que el presupuesto de G. 3.500 millones no alcanzará a diciembre para pagar jornales, honorarios y aguinaldos si es que no se hace un ajuste, por lo que seguirán las descontrataciones.

Señaló que volverá a trabajar como lo hizo en su primer periodo, haciendo público todo lo referente a los funcionarios. “Tenemos que revisar (la lista) y ver con cuántos (funcionarios) vamos a quedarnos para aguantar”, detalló.

Igualmente, recalcó que Cuevas se excedió en contratos pero que no hubo robos. “Para calzar el presupuesto tenemos que estirar de otros rubros, no es que se robó, no se previó todos los gastos, se elevó el monto de contratos mes por mes, se elevó el gasto y habrá por eso más gente que será descontratada”, añadió.

Además, ante la existencia de planilleros, se anunciaron medidas para reforzar controles en todo el Congreso.

“Le vamos a exigir a los directores que informen a Recursos Humanos cuando un funcionario a su cargo no está en su oficina”, citó como una de las medidas.

Tras los despidos, el secretario general del Sindicato de la Cámara de Diputados, Nelson Medina, dijo que no maneja ninguna información y que las desvinculaciones son decisiones únicamente del presidente, y que el sindicato no puede hacer nada.

Alliana hizo a Hacienda el pedido de cancelación de contratos de operadores políticos que figuraban en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (Sinarh) apenas asumió la mesa directiva.

Todos los afectados fueron ingresados por su antecesor de Colorado Añetete, Miguel Cuevas. El diputado de Honor Colorado negó que fuera a contratar a más personas de su confianza como cupos políticos, como se mencionó en principio.

Los cortes afectarán a las direcciones, las jefaturas y las coordinaciones “que no estén acordes a lo que establece el organigrama”, según adelantó Alliana.

Entre las primeras movidas, se encuentra Julio Arévalos, destituido de la Dirección General de Recursos Humanos, y fue designado en su reemplazo Julio Cabrera; también el asesor jurídico Luis Cáceres, cuyo cargo será ocupado por Liliana Bengoechea; y en la Dirección de Administración volvió Ramón Solís.

No alcanza el rubro de jornales y honorarios para llegar a diciembre. Tenemos que ver con cuántos quedarnos para aguantar.

Vamos a exigir a los directores que informen a RRHH cuando un funcionario a su cargo no está en su oficina. Pedro Alliana, presidente de Diputados.

Las cifras

1.332 es la cantidad de funcionarios vinculados de forma permanente en la Cámara de Diputados.

417 trabajadores de la Cámara de Diputados cumplen funciones en carácter de jornaleros.

213 empleados se encuentran en la categoría de honorarios profesionales en la Cámara de Diputados.