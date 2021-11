Alliana se contradice al autorizar el contrato de dos hijos de diputado

El ingreso al plantel de funcionarios permanentes de Rolando Gabriel Rojas Rodi fue autorizado por Alliana, en 2020. El hijo de Nazario Rojas, quien es licenciado en Administración de Empresas, fue incluido como técnico con un salario de G. 5.500.000.

El director general de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Víctor Attis, explicó que Rolando trabaja en la oficina de su padre y no cuenta con un cargo específico, pero cumple la asistencia requerida.

En tanto que la hija del legislador, Larissa Leticia Gabriela Rojas Rodi, abogada, es contratada y tiene un salario de G. 5.500.000. Ingresó como asesora de la Comisión Educación Cultura y Culto, presidida por la diputada cartista Blanca Vargas de Caballero, quien fue la que solicitó su inclusión.

Attis explicó que Larissa Rojas debe presentar un informe mensual de su trabajo, por producto.

Contradicción. En marzo de este año, Alliana, anunció nuevos cortes en el presupuesto de la institución para redireccionar recursos a la lucha contra la crisis sanitaria a causa del Covid-19.

“En dos años al frente de la Cámara de Diputados no hemos solicitado aumento de nuestro presupuesto, por el contrario, hemos recortado más de G. 8.500 millones de gastos superfluos desde el 2019, para la utilización del mismo en gastos más importantes para el país”, expresó el titular de Diputados.

Con ello, buscó alejarse del blanco de críticas que se generaron tras los aumentos que se dieron en el Senado, con el abdista Óscar Cachito Salomón en la presidencia.

Todos los cartistas, como Basilio Núñez, salieron al paso de esta medida, pidiendo anular los aumentos salariales.

Sin embargo, al mismo tiempo, dos hijos del diputado Nazario Rojas, representante de Cordillera, estaban siendo contratados.

El ingreso de ambos a la institución se dio sin que mediara un concurso de mérito ni otro requisito más que ser hijos del legislador.

El parlamentario tiene a otro hijo en la función pública, Miguel Rojas Rodi, quien percibe G. 4.600.000 al mes en el Ministerio de Justicia y según la planilla, dentro de la suma se le incluye un rubro por trabajo en condiciones insalubres.

Otro hijo del parlamentario, de nombre Nazarito Rojas, fue electo recientemente como concejal de Tobatí con lo que el legislador suma a cuatro hijos percibiendo salario público.

Castigo a Portillo. El liberal Carlos Portillo perdió en mayo de este año su investidura, siendo el único en la historia de la Cámara de Diputados en ser destituido, incluso antes de una condena.

La primera vez que se pidió su pérdida de investidura, Alliana y los demás colorados decidieron salvarle, sin embargo, en esta ocasión, había un condimento especial. Portillo señala en uno de los audios filtrados, que Alliana reparte nombramientos solo entre cartistas.

“Ahora estoy hablando por el nombramiento de una persona y me dice que tiene un cupo un diputado de HC. No te voy a decir el nombre. Se le está dando, a todos los de HC le está dando Alliana los nombramientos. Esa es la realidad. Yo quiero jugarme por ustedes, pero ustedes también tienen que jugarse”, expresa Portillo en los audios.

Alliana negó que Portillo lo haya implicado de este modo. “Creo que Portillo debería ser más responsable en algún momento y dar nombres si es que realmente son ciertas las declaraciones que menciona en el audio. Me menciona, pero no que haya hablado conmigo ni que me haya pedido algo. Creo que no me implica a mí, pero sí audios muy fuertes y comprometedores”, respondió el titular de la Cámara Baja.

Otros cartistas reaccionaron contra el liberal. “Le pido al colega Carlos Portillo que presente su renuncia al cargo, la otra alternativa es su pérdida de investidura. Demasiada inconducta para una Cámara tan desprestigiada”, expresó el cartista Walter Harms.