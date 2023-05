Alientan a las mujeres a donar leche materna para salvar a recién nacidos

En respuesta a una necesidad que surge del servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil Los Ángeles de Ciudad del Este se creó –en junio de 2015– el primer Banco de Leche Humana del interior del país.

Con motivo del Día Mundial de Donación de Leche Humana, celebrado en la víspera con el fin de concienciar sobre la importancia de la lactancia exclusiva para beneficio de la primera infancia, los responsables de este servicio realizaron un llamado a las madres para que se acerquen a donar como un acto de amor y solidaridad, además de insistir en la recolección de frascos de vidrio con tapas de plástico para la extracción, conservación y almacenamiento de la leche donada.

La Dra. Migdy Flores, responsable de dicho Banco de Leche, mencionó que el sitio a su cargo fue habilitado gracias a la iniciativa del Rotary Club de Ciudad del Este; el apoyo de la Fundación para la Salud Paraguay-China Los Ángeles y la contratación de profesionales, entre bioquímicos y técnicos, que sigue estando a cargo de la Fundación Tesãi.

Desde 2015 a la fecha –dijo– se han procesado unos 1.640.000 litros de leche pasteurizada, que fueron almacenados en sus casi ocho años de funcionamiento. “Desde esa fecha hasta hoy estamos pasteurizando aproximadamente unos 4.100 frascos de 400 ml de leche pasteurizada. Es la leche donada de madres que pasan por un proceso riguroso de control bacteriológico con certificación de calidad, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad”, relató.

ESTABLE. Indicó que se mantiene estable la cantidad de madres que donan siempre. Refirió que el hospital articula una campaña de concienciación y educación para promover y estimular la participación de las madres en esta práctica; así como divulgar los beneficios de donar leche humana para salvar vidas y fomentar el sano desarrollo de neonatos en la fase de lactancia.

La profesional comentó que la leche materna donada es conservada en frascos de vidrio previamente esterilizados y se conserva congelada hasta su uso. “Es importante que todas las mamis que tienen suficiente leche y quieran donar, pueden hacerlo con toda la seguridad. Este año el lema de la campaña es: Un pequeño gesto puede alimentar un gran sueño: ¡Dona leche materna!”, exhortó.

“La ocasión es propicia para hacer un llamado a las madres para que puedan acercarse a donar como un acto de amor y solidaridad, además de insistir en la recolección de frascos de vidrio con tapas de plástico para la extracción, conservación y almacenamiento de la leche donada”, agregó.

A DOMICILIO. Flores destacó que la colecta también lo hacen a domicilio. “Salimos a recolectar los jueves, el Banco de Leche tiene un móvil a su disposición. Previamente le llamamos a la persona para saber si va a estar en su casa, le preguntamos si le falta frasco, las madres juntan durante varios días y la recolección la hacemos una vez a la semana”.

Se encuentra habilitada una página de Facebook “Banco de Leche Humana CDE”. Las donantes pueden comunicarse al teléfono (0986) 184-034, de lunes a sábados, en horario disponible de 07:00 a 17:00.

Requisito. Para ser donante hay que estar en buenas condiciones de salud, disponer de un excedente de leche, no ingerir alcohol ni fumar, no consumir sustancias estupefacientes, así como medicamentos contraindicados para la lactancia. Además de no tener antecedentes de enfermedades contagiosas, tales como hepatitis C, sida, sífilis y no haber sido donante o receptor de transfusión.