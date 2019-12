Alianza opositora en Asunción está en jaque tras la pérdida de poder

Las fuerzas políticas de oposición sufrieron el golpe que motivó la salida del intendente Mario Ferreiro en Asunción, luego del escándalo por la supuesta recaudación paralela que había en el municipio. Tras su salida, los colorados coparon ese espacio de poder y tanto los liberales y la izquierda que unidas con otras fuerzas ganaron las elecciones del año 2015, ahora no tienen un rumbo a seguir aunque sí un par de candidatos que aún no se sentaron a buscar un acuerdo para tentar la unidad.

En este sentido, algunos parlamentarios como el senador Hugo Richer, del Frente Guasu, reconocen que el escándalo en Asunción afecta a la oposición. Si bien cree que golpea principalmente al equipo político del ex intendente, fue un incidente que afectó colateralmente a toda la oposición.

“En esta situación hay que considerar dos aristas, una es que nos afecta a todos como oposición. Esta fue como una bomba que explotó y cuyas esquirlas se diseminaron y afectaron a todos”, consideró. No obstante dijo que la oposición se puede recuperar y en esto hay que considerar a sus principales actores, como el PLRA, el Frente Guasu y otros.

“No podemos repetir los errores del pasado que pueden desembocar en un fracaso. Tanto en la alianza del 2008 como en la que se logró para erigir a Ferreiro como intendente, tienen idénticos caminos. Esto es así a pesar de que el PLRA es un partido centenario, con contenido programático necesario. En el caso de Mario, el grupo que lo erigió también se vio que reivindicaron los cargos y dejaron los programas a la deriva”, cuestionó.

Richer dijo que no se debe caer de vuelta en la “aventura” y que las alianzas más allá de buscar una victoria electoral debe basarse en un proyecto. “Si es de la misma forma es como analizamos repetir y no con un proyecto a superar, no obtendremos la confianza ciudadana”, dijo.

ADVERSARIOS. Para el legislador de izquierda, la caída de Mario y, por ende, la vuelta de los colorados al poder en perjuicio de la oposición, es otro aspecto que merece análisis. Dado que tampoco los colorados pasan por un buen relacionamiento en sus filas, y se ha declarado la guerra interna desde el comienzo del gobierno de Mario Abdo Benítez, los colorados no la tendrán fácil en cuanto a gobernabilidad y chances de volver a ganar en Asunción.

“Asunción es un campo abierto, y ni siquiera creo que la ANR tiene garantizada una victoria en las próximas municipales si consideramos que también pasa por una profunda crisis producto de la corrupción y la impunidad”, señaló.

Manifestó que una interrogante es si en estas condiciones “es capaz de aprovechar la crisis de la oposición”.

Consultado sobre que piensa acerca de que un sector del PLRA, representado por la diputada Celeste Amarilla, reivindica directamente la chapa de Asunción para su candidato dado que la izquierda fracasó, dijo que si entran en ese juego, caerían en un error.

“Con el mismo criterio podríamos decir que el PLRA con su interna no reviste ninguna garantía de gobernabilidad, pero esa no es una discusión que deberíamos tener si no poner a nuestros candidatos, buscar el mecanismo de acuerdo y si el PLRA tiene a un candidato que se demuestre capaz, está bien. Pero también está bien si el Frente Guasu tiene uno y pide acompañamiento”, sostuvo.