Alexis, el lateral con sed de gol

Alexis Cantero tiene solamente 20 años, de las Formativas de Guaraní, sorprendió convirtiendo un gol ante Danubio en la victoria 0-2 por la Copa Sudamericana. Pero el joven lateral por izquierda tiene su pasado en donde llegaba a profundidades del campo de juego.

“Jugaba de extremo por izquierda y luego jugué de lateral, me quedé ahí. Con la Sub 20 (Selección Nacional) jugué también de extremo. Había veces que el lateral se enfermaba, no estaba bien, y los profesores me hacían jugar ahí”, comentó Cantero en charla con Tigo Sports. Fue un gran conocedor de la posición como Aureliano Torres, quien lo dirigió en las Formativas aborígenes, quien convenció a Cantero de ser definitivamente lateral.