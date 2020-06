Alegre reitera que es perseguido por mafia de Abdo y Cartes

Para Alegre, el proceso por presunta producción de documentos falsos, no tiene asidero y es una persecución. “Este es un circo montado por la Fiscalía de la mafia, porque Sandra Quiñónez es un instrumento de la mafia”, dijo.

Agregó que la misma responde a la “mafia que en el Paraguay se llama Horacio Cartes”, expresó.

Sostuvo que hoy “está en juego la democracia” y la lucha se juega en todos los órdenes. “Cuando las instituciones están secuestradas por la mafia, la mayoría del Congreso y la Fiscalía General, y cuando hay un pacto de impunidad entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes, para robar, porque es lo único que han estado haciendo, nosotros no nos vamos a callar”, remarcó el titular liberal.

Para Alegre, la motivación real de su imputación sería la de acallar a toda la oposición. “Esta persecución es precisamente de estos miserables que se han dedicado a robar y que han robado en la pandemia, ladrones en la pandemia . Esta persecución no es solo a Efraín Alegre, porque hay una intención de silenciar a la oposición y no quieren escuchar cuando les señalamos que buscan endeudar al Paraguay para robar”, sostuvo.

Se desmarca. Asimismo, ya en relación a su imputación dijo que él no robó nada y que defenderán eso en todas las instancias nacionales e internacionales. “Hemos enfrentado la dictadura, sufrimos el apresamiento. A este partido no lo van a arrodillar, y este presidente no tiene nada que ocultar. Yo no robé nada, nunca. Es más, he denunciado a los ladrones”, manifestó.

Expresó que no le van a volver a robar , tal como cree pasó en las elecciones de 2018, donde perdió contra el Partido Colorado por un porcentaje mínimo.

“No nos van a volver a robar como en el 2018. El cambio no se detiene y la ciudadanía está más comprometida que nunca, ellos lo saben y por eso tienen miedo”, manifestó.

Cabe recordar que esta semana el Juzgado aplazó la imposición de medidas en el caso de la factura falsa por la suma de G. 98 millones.

Fue gracias a que la defensa presentó incidentes de nulidad en dicha causa.