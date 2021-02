Al fin, Barboza ya es gumarelo

El jugador ayer fue presentado firmando un contrato por 3 años y el repollero adquirió el 50 por ciento del pase por USD 1.700.000.

“Después de tanto al fin soy jugador de Libertad. Cuando (Garnero) me quiso para Olimpia tenía propuestas de Europa e Independiente, decidí darle la prioridad a Beccacece que fue mi técnico en Defensa y estaba en Independiente. Ahora me volvió a llamar, la situación es otra, no solo mía sino del país, así que decidí venir. Creo que es lo mejor para mí, mi familia y mi carrera”, expresó Barboza en conversación con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Sobre sus nuevos compañeros, Barboza se ve muy esperanzado: “Hay un mix muy bueno entre chicos y grandes, ha pasado que con equipos así se logran grandes cosas y esperemos que sea así también en Libertad”.