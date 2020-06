“Ahora pasamos exámenes parciales”

En total fueron procesadas 1.115 muestras. Uno de los que dieron positivo a las pruebas es una persona llegada del exterior. En tanto que los dos restantes por contacto con quienes han contraído el virus.

De esta manera se llegan a los 1.090 casos en el país, al cumplirse hoy tres meses del primero. Son 12 los pacientes hospitalizados, dos de ellos en terapia. Por otro lado, se sumaron 16 nuevos recuperados y llegan así a 532 que superaron al Covid-19.

Aunque en la semana que se terminó se dio un aumento significativo de casos comunitarios, en comparación a otras, el responsable de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, mencionó que aún es difícil prever lo que pueda ocurrir más adelante en el país.

Según apuntó, el repunte que se ve en esta etapa correspondería a los feriados del 14 y 15 de mayo. “En Semana Santa se vio también una relajación, pero en ese momento había más control. El 14 y 15 de mayo ya coincidieron con la fase 1”.

Expresó que al menos por ahora hasta fin de mes podría darse un aumento que no será drástico aún. Pero luego de eso tampoco se sabe exactamente qué podría pasar.

Señaló además que el relajamiento, no solo de parte de la población sino también de empresarios que ponían a disposición jabones, papel para el secado de las manos, entre otros elementos que ahora están ausentes, podrían afectar la prevención.

“Todo eso pone en riesgo. Es muy delicado, lo peor de todo es que en 10 o 15 días esta situación puede dar vuelta como en otros países”.

Aunque estamos lejos de un escenario catastrófico como se pronosticaba al principio si no se tomaban las medidas, no debe bajarse la guardia. Graficando el concepto, mencionó que aún no hemos rendido el examen final de la materia.

“Ahora mismo pasamos los exámenes parciales, el primero recién”, indicó Sequera.