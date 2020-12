Aguardan el choque final

Olimpia recuperó la mística en la ronda final para dejar en el camino a Cerro Porteño y Sol de América.

Miguel Cardona, vicepresidente de Olimpia, en comunicación con Fútbol a lo Grande (1080 AM), evaluó el presente del Franjeado, que mañana define el título del Clausura ante Guaraní: “Olimpia quiere el título y siempre busca ganar todo lo que juega, vamos paso a paso”. Analizando la victoria sobre Sol de América en semifinales, el dirigente expuso: “El primer tiempo fue complicado, pero demostramos jerarquía y fuimos contundentes con los goles”, sumando para lo que se viene: “Olimpia es Olimpia y para ser campeón tenemos que ganarles a todos, Guaraní es muy buen equipo”. Remarcando el proyecto que encabeza el entrenador argentino Néstor Gorosito, Cardona analizó: “Olimpia apostó a darle estabilidad al proceso. Hemos pasado momentos complicados, pero supimos reponernos y lograr los objetivos. Ahora vamos por el premio mayor de salir campeones”. Sumando: “Estamos en una instancia muy importante, hubo muchos ataques, pero tenemos muy buen ambiente de trabajo”. El Franjeado llega en alza luego de dejar atrás una floja etapa clasificatoria en donde tuvo la variante en la conducción técnica con la salida de Daniel Garnero. En la ronda decisiva tumbó a su tradicional rival Cerro en penales por 4-1 y en semifinales a Sol de América por 4-2.



24 juegos disputados lleva el lateral Iván Torres en la presente temporada con Olimpia y anotó 1 gol.

17 goles convertidos suma Roque Santa Cruz con el elenco franjeado en el año en el plano local con Olimpia.





Una sola duda

Olimpia activó ayer en la Villa, apuntado al compromiso de mañana frente al Indio.

El estratega Néstor Gorosito tiene una sola duda con respecto al once titular. El defensor Antolín Alcaraz, que no completó el juego ante Sol, será evaluado hoy. Si no llega el experimentado central su reemplazante sería Carlos Rolón. Luego no tiene dudas para el esquema.





Guaraní busca lograr el título y su clasificación de manera directa a la fase de grupos de la Libertadores 2021.

Guaraní prepara la estrategia para cerrar de la mejor manera la temporada 2020 en la que tuvo altibajos, pero un aceptable desempeño en la Libertadores.

Tras una polémica clasificación a la final, el goleador aborigen del juego ante Guaireña (1-0), José Florentín, refirió en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM): “Por fin se me dio el gol que estábamos buscando porque se nos cerró bastante”.

Afirmando acerca de las claves del compromiso, Florentín apuntó: “Antes del partido hablé con un entrenador y me dijo ‘no te apures en entrar al área del lado izquierdo, te va a llegar un centro y le vas a pegar al arco’”.

Con respecto a la definición que significó el pase a la final del torneo Clausura, el volante del Aurinegro expuso: “El gol le dedico a mi hija, por eso mostré el tatuaje con su nombre”.

Florentín, que se volvió clave en el esquema de Gustavo Costas en la recta final, sumó: “Uno trabaja para dar una mano al equipo cuando lo necesite. Doy siempre lo mejor de mí”.

Guaraní volverá a medir a Olimpia luego de 20 años en definición del torneo de Primera. En aquella ocasión cayó ante el Franjeado, que logró el tetracampeonato.

El antecedente más cercano se produjo en 2018, cuando en Copa Paraguay el Aborigen venció al Decano en penales y obtuvo el título de campeón en Pedro Juan Caballero.

6 goles marcados registra José Florentín en el año con Guaraní. Disputó en total 25 juegos en el año2020.

Caso Bobadilla

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), abrió sumario al jugador Raúl Bobadilla por el polémico festejo que realizó en el triunfo ante Libertad por cuartos de final del Clausura.

El jugador tiene tres días para presentar su defensa, por lo que no tendría impedimento de disputar la final de mañana frente a Olimpia.