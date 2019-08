Aguarda mejora de contusos

Para el DT franjeado no hubo grandes contratiempos, más allá de ese gol en contra: “Generamos chances, pero al no tener contundencia y efectividad, no pudimos tener un partido más cómodo”.

Con respecto a los muchos lesionados, Garnero explicó: “Vamos a ver cómo evolucionan todos y en función a eso armaremos la semana previa a un partido tan importante como el que tenemos”.