Agua del Ykua que "cura y refresca" a devotos   agotados por intenso calor

Luego de visitar la imagen en su templo, cientos de visitantes llegaron al pozo de la Virgen para llevar un poco del agua considerada prodigiosa para usar como un remedio y aplacar el intenso calor.

Marcela Benítez, quien vino desde la ciudad de Clorinda, Argentina, dio testimonio de un milagro otorgado por la Virgen de Caacupé, quien sanó a su pequeño Lucas David Acosta, de cuatros años, que sufría de una discapacidad para caminar.

“Yo le prometí a la Virgen que iba a venir a Caacupé por 15 años y estoy cumpliendo mi promesa por mi hijo de cuatro años. Él no caminaba y solo se arrastraba. A los tres años recién caminó y estoy segura de que fue un milagro de la Virgen. A mí me decían que mi hijo ya no iba a poder caminar”, relató.

Agregó que el pequeño realizó varios tratamientos y no tuvieron éxito. A través de la oración y la fe, el niño pudo recuperar la fuerza en las piernas para poder caminar, según contó Marcela.

Muchos de los peregrinos que llevaron un poco de agua del Ykua comentaron que es para curar dolores articulares. Contaron que usan para friccionarse en lugares que les duele. Muchos llevaron el vital líquido en bidones con imagen de la Virgencita que se vende en la zona.

Este año, la concurrencia en Caacupé aumentaría tras los dos años pandémico y se estima que llegue a un total de 4 millones de peregrinos en la Villa Serrana. El monseñor Ricardo Valenzuela, se mostró esperanzado de recibir a más fieles, como siempre ocurría antes del Covid.

Precios caacupeños

Bidones para agua del Tupãsy Ykua. Los recipientes para llevar a casa el agua bendita tienen un precio promedio de G. 5.000 y G. 10.000.

Imagen de la Virgen Los santos pueden adquirirse a partir de G. 15.000, con el nicho desde G. 25.000.

Remeras. Las tradicionales remeras con la impresión de: “Recuerdo de Caacupé” se venden a partir de G. 20.000 hasta G. 60.000.

Pantalla de karanda'y. Para enfrentarse al aplastante calor, las pantallas hechas de vegetal se venden a partir de G. 10.000.

Agua. Para la hidratación permanente existe un despliegue de vendedores de agua, la misma es comercializada a partir de G. 3.000.

Sombreros. Estos protectores ante los fuertes rayos del sol pueden conseguirse a partir de G. 25.000.

Chipa. El tradicional y práctico alimento se consigue desde G. 2.000.

Rosario. El collar religioso para la oración puede ser adquirido desde G. 5.000.

