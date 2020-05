Agrupaciones lanzan videoclips inéditos

La agrupación de folk rock paraguayo La Secreta dio a conocer su primer audiovisual oficial. Se trata de la versión en vivo del tema Jodete, presentada en setiembre del año pasado, durante el Cosquín Rock Paraguay, en una performance ofrecida tras 7 años alejados de los escenarios, ante más de 10.000 personas.

Asimismo, la banda nacional del género metal Zeitgeist, estrenó el videoclip de la canción So tell me, que integra su segundo álbum titulado Mind, del 2016. El material aborda los tiempos actuales, al aludir sobre las frustraciones humanas, cuando las cosas no salen como planeadas, pero que a pesar de eso, se sigue adelante. Con 13 años de trayectoria, el grupo Zeitgeist está formada por Valerie Ketterer, Luis Machuca, Luis Battilana, Ricardo Cuevas, Rudy Stanichevsky y Analía Torres.

Rock. Mentiroso se titula el audiovisual presentado por la banda de rock nacional Ovejas Negras. El material corresponde al primer corte del segundo disco de la agrupación que cuenta con más de 8 años de trayectoria y está conformada por Sebastián Acosta, Juan Acosta, Ronald Ruiz Díaz, Jorgito Colmán y Fernando Noguera.

A su vez, el conjunto de música alternativo Eyesight, disponibilizó la versión en vivo de su tema Forking Paths, presentado en el reciente festival virtual Gramo Revolución. Participan de la interpretación Zethyas, Juan Andrés Colmán, Fernando Feliciángeli, Sofía Orrego y Paulo Lezcano.

Cada videoclip se encuentra disponible a través de las diferentes plataformas digitales y en las redes sociales de cada agrupación musical.