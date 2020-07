Agosto Liquida llega mañana con ofertas para aprovechar

Más de 40 comercios comienzan desde mañana y, durante esta edición, se extenderá hasta el día 8 de agosto, con descuentos de entre el 20 y el 70%, en algunos casos, en una serie de artículos que van desde electrodomésticos, celulares, electrónica, muebles, prendas de vestir, artículos para el hogar y motocicletas de las marcas Kenton, Yamaha y Harley Davidson.

Como cada año, los diarios Última Hora y Extra tienen a su cargo la organización de esta semana de ofertas, pensando siempre en la conveniencia de los consumidores.

PROTOCOLO. Es importante recordar que todas las tiendas adheridas tendrán en cuenta el protocolo sanitario para evitar la propagación del Covid-19.

En cada local se tomará la temperatura para ingresar; los clientes deberán usar tapabocas y lavarse las manos antes de entrar a comprar.

MARCAS ADHERIDAS. Las marcas que ya se sumaron a la maratón de ofertas son: Punto Farma, Bristol, Superseis, Supermercados Stock, Delimarket, Martel, Lee, Wrangler, Chacomer, Harley Davidson, Kenton, Yamaha, Sueñolar, Luminotecnia, González Giménez, Sueñolar Home, Koala, Supermercado Real, Farmacia Catedral y Electroban.

También ofrecerán sus descuentos las marcas: Clase A, Farmatotal, Complot, Gotitas, JD Electrodomésticos, Punto Game, Dental Guaraní, Nilsa Boutique, Olier, Supermercado Los Jardines, Los Jardines Express, Misionera SA, El Escolar, Ruben’s, Óptica La Trinidad, AKG by Harman, Esmart, Soundcraft by Harman y JBL. Igualmente, se suman La Tienda by Blan, Day Novedades, Rubén Darío Comercial, Óptica Pukall, Rajomar, Hiper Telas, Multitiendas Fernandito, Supermercado Herrero, ÚH Colecciones y ÚH Store.

Para seguir paso a paso las novedades que se ofrecerán en la semana de ofertas y descuentos, ingresar al sitio de Facebook de Agosto Liquida