Agentes penitenciarios dejan ir a 75 reos del PCC en Pedro Juan

Esa teoría cobra fuerza con las declaraciones del ministro del Interior, Euclides Acevedo (ver material adjunto).

En la madrugada de ayer, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, recibió la noticia de la fuga (o liberación) de internos, en su mayoría, pertenecientes al Primer Comando Capital (PCC).

El pabellón B, baja, y parte del pabellón B, alta, quedaron vacíos.

A tempranas horas se dio a conocer un túnel que habían realizado los internos para ganar la calle.

En esos sitios convivían internos considerados de alta peligrosidad, que estaban alojados en lujosas celdas vip, según fuentes consultadas por ÚH.

Los reclusos pasaban sus días con aire acondicionado en perfecto estado, televisores plasma y otras comodidades que salieron a la luz tras un procedimiento realizado en junio del 2019.

Cuando saltaron las alarmas, y los reos ya estaban en la calle, las autoridades hallaron alrededor de 200 bolsas con arena, apiladas en una de las celdas, sin que ningún guardiacárcel haya reparado en ello.

El trabajo, al parecer, contó con la participación de varios privados de libertad que trabajaron de albañiles, generando todo tipo de ruido, pero sin ser molestados por los guardias.

El túnel tuvo su salida a las afueras del predio donde se encuentra el centro penitenciario, a aproximadamente 25 metros de la garita más cercana, donde debería estar haciendo guardia por lo menos un funcionario penitenciario.

AUTOS INCENDIADOS.

A unos 10 kilómetros de la frontera, en el lado brasileño, fueron encontrados incinerados dos vehículos: Una camioneta Toyota y un automóvil de la marca Kia.

Hasta el momento, se desconoce si guarda relación con la fuga de los internos.

Según el ministro del Interior, Euclides Acevedo, en la Policía se maneja la información que los fugados se encuentran aún en territorio nacional, ya que la mayoría de ellos tienen cuentas pendientes con la Justicia brasileña, y ve difícil, que vayan a esos lugares en busca de refugio.

Fueron designadas las fiscalas Reinalda Palacios, María Irene Álvarez y Fabiola Molas, quienes recorrieron las instalaciones del penal donde se encontró el túnel, las herramientas y otros objetos utilizados por los internos. Se dispuso la detención de 28 funcionarios penitenciarios, entre ellos, del ex director del penal, Cristian González y del jefe de seguridad, Matías Vargas.

Embed





Euclides habla de liberación de presos

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, considera que el túnel hallado en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero, en Amambay, fue un recurso “para legitimar la liberación de presos” y maquillar la fuga de 75 reclusos, que serían en su mayoría supuestos miembros del Primer Comando Capital (PCC). Dentro del recinto se encontró un túnel que cavaron para lograr escapar.

“El túnel fue un recurso engañoso para legitimar o maquillar la liberación de los presos. Acá hay complicidad con gente de adentro y este es un fenómeno que abarca a todas las penitenciarías”, mencionó Acevedo en contacto telefónico con el programa La Lupa, de Telefuturo. Al menos 10 a 15 reclusos ya habrían escapado durante la semana, acotó el secretario de Estado.

“Es la presunción bastante verosímil de nuestros investigadores”, remarcó. Uno fue recapturado cuando estaba escapando por el túnel.

Acevedo indicó que algunos se habrían fugado al Brasil y que otros seguirían en el país. Además advirtió que los mismos son de alta peligrosidad y que ya se puso en contacto con la Policía Federal e intentará hablar con la Policía Militar “para estar en alerta”. “Ahora lo principal es recapturarlos y ponerlos a disposición de la Fiscalía”, remarcó.

En otro momento de la entrevista, dijo que la corrupción del sistema penitenciario es una alarma y “una epidemia peor que el dengue”.

Así también, fue consultado sobre la presencia de los militares que deben custodiar el perímetro de la cárcel, a lo que el titular del Interior respondió que preguntará qué pasó.

“Habría que preguntarles a los militares. No tengo lugar y debo cuidarme mucho de lo que digo. No tengo información al respecto y si la tuviera me tendré que manejar con mucha cautela”, señaló.

Director y guardiacárceles siguen en prisión

Luego de allanar el penal de Pedro Juan Caballero, las fiscalas María Irene Álvarez, Reinalda Palacios y Fabiola Molas determinaron que el director Christian González y 30 guardiacárceles de Pedro Juan Caballero permanezcan detenidos hasta la imputación que se realizará en la fecha.

Adelantaron que la imputación sería por frustración de la persecución y la ejecución penal, liberación de presos y asociación criminal.

Las agentes del Ministerio Público pusieron especial atención a la celda 13, en cuyo baño se inició el túnel de 20 metros que habría sido utilizado para la fuga masiva, según una de las teorías. Otra versión habla de una liberación “a puertas abiertas”.

Las fiscalas decomisaron ayer aparatos celulares, los videos del circuito cerrado y vehículos de los guardiacárceles y del director.

Por su parte, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, expresó que “no puede ser que estén cavando un pozo y nadie vea nada”.

Quiñónez señaló como imprudente que se tenga detenidos en la frontera a internos de alta peligrosidad.

Los arrestados en el caso comenzarán hoy su declaración indagatoria.

la jueza de ejecución Dalmi González ordenó que los reclusos que no se fugaron (81) fueran ubicados en otro pabellón.

Resguardo militar no fue obstáculo alguno

La escandalosa huida de 75 presos de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero se dio pese a la presencia de un grupo de militares frente a dicho presidio.

Los militares resguardan los distintos reclusorios del país desde que se declaró la emergencia penitenciaria, luego de la liberación de Jorge Samura Samudio, ocurrida el 11 de setiembre del año pasado.

Brasil ofrece cooperación

El ministro de Justicia Sergio Moro afirmó que Brasil está “a disposición” para ayudar a las autoridades paraguayas en la captura de los 75 presos que se fugaron de una cárcel, según la agencia EFE. “Estamos a disposición para ayudar en la captura de esos criminales. Paraguay viene siendo un gran asociado en la lucha contra el crimen”, señaló Moro en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Timoteo Ferreira, ideólogo de la fuga

Según el viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe, el brasileño David Timoteo Ferreira fue el ideólogo de la fuga de 75 presos de Pedro Juan Caballero. Ferreira quedó como líder del PCC tras la fuga, recaptura y expulsión de Matrix Ximenes.

Las preguntas sin respuestas

Invisibles. La salida de 75 personas no es algo que pueda pasar desapercibida. ¿Por qué nadie se percató?

Militares. El penal de PJC cuenta con resguardo de militares, pero no sirvió de nada.

Nula reacción. No hubo un solo tiroteo para impedir el escandaloso operativo.

Cero monitoreo. Hay cámaras de seguridad, pero las imágenes no pueden ser monitoreadas a distancia.