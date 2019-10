CORRIDA

Hoy, desde las 7.00, se lleva a cabo el Punto Farma Running Show Vol. 3 en la Costanera de Asunción. Los adultos correrán 10 y 5 km, y la categoría infantil, 1.300, 900 y 400 metros.





INAUGURACIÓN

Mañana, a las 19.00, Sallustro y Cía. SA, representante de las marcas Hering, Converse, Under Armour, Topper, entre otras, inaugura una nueva tienda multimarcas en el Paseo 1811 de Fernando de la Mora.



FIESTA NACIONAL

La República de China Taiwán celebrará su fiesta nacional del Doble Diez, el martes 8, a las 20.00, en la Conmebol.



RECEPCIÓN

El embajador de España, Javier Hernández Peña, ofrecerá en su residencia una recepción con motivo de la fiesta patria de España. Será el viernes 11, a las 18.30.



ASA Run

El domingo 13, a las 7.00, iniciará el ASA Run 2019 del American School of Asunción. Será en las inmediaciones de la institución, en las categorías de 5 y 10 km.



Drinks & More

La 3ª edición de Drinks & More se llevará a cabo el miércoles 16 de octubre, desde las 19.00, en Talleyrand Costanera. Contará con alrededor de 20 empresas expositoras y unos 40 tablones en donde se podrán encontrar productos varios, como vinos blancos, rosados y espumantes, cervezas, destilados, delicatessen y marcas gourmet. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketea.



