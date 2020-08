Agencia paraguaya seleccionada para campaña regional

AMC Networks, responsable de la creación de las series icónicas como Mad Men, Breaking Bad y The Walking Dead, seleccionó a la agencia paraguaya Wild Fi para el desarrollo de la campaña lanzamiento de la nueva serie del universo The Walking Dead: World Beyond, para México, Argentina, Colombia y Brasil.

Esta campaña, que debió ser lanzada en marzo y finalmente saldrá en septiembre, permitió a la agencia dar a conocer su trabajo. “Haber sido invitados a un concurso de estas características ya es motivo de festejo, pero para nosotros también ofrecía una oportunidad de mostrar el potencial que tiene nuestra empresa. Armamos un equipo con el mejor talento de todas las oficinas y el resultado marca un hito en la historia de nuestra compañía”, destacó Carlos Magnone, Country Manager & Partner.

La campaña regional abrió puertas a la agencia y recientemente fue seleccionada entre diversas agencias del mundo para el desarrollo de la campaña. Wild Fi fue puesta a cargo de la estrategia, creatividad y ejecución de medios para más de 30 países, incluyendo mercados muy competitivos como Gran Bretaña, Estados Unidos, España, México y Argentina.

“Es un orgullo para nosotros que una industria caracterizada por la imaginación y la creatividad decida apostar por el talento paraguayo”, señala José Daniel Nasta, Chairman de Texo. Este próximo mes de octubre el apocalipsis vuelve a AMC por partida doble con el lanzamiento de The Walking Dead: World Beyond y el estreno de la sexta temporada de Fear The Walking Dead, ambas con contribución significativa de creatividad paraguaya.