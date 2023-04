Afirman que Luis Paciello usa a Lugo

De acuerdo a Diego Verón de Astrada, no existe constancia de que el ex mandatario este en conocimiento del uso que hace su entorno de sus redes sociales.

“(...) Paciello ha asumido de forma unilateral y arbitraria el control de la cuenta de Twitter del senador Fernando Lugo desde hace dos semanas”, manifestó.

“En ese sentido, me cabe aclarar, desde la responsabilidad que me ha asignado el senador desde hace varios años atrás, como encargado de prensa y gestor de sus redes sociales, que no tengo constancia de que los textos que en la actualidad están siendo publicados en su cuenta de Twitter respondan a expresiones legítimamente suyas”, dijo y rechazó que el ex presidente supuestamente ya haya cerrado con la Concertación Nacional “...No existe constancia de que esto haya implicado en algún momento la adhesión a ninguna chapa”, sostuvo.