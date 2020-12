Afirman que jueces y fiscales están sometidos a políticos

Las bajas condenas dictadas para el ex senador Óscar González Daher, el ex ministro del Interior Carmelo Caballero y el ex secretario general del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann, además de la absolución del ex senador Jorge Oviedo Matto, fueron motivo de indignación y cuestionamientos hacia la Justicia por parte de la ciudadanía y referentes políticos.