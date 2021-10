Afirman que debido al desbloqueo no entraron los de la vieja política

“La esperanza se abre por el hecho de que, gracias a las listas desbloqueadas, no entraron algunos representantes de la vieja política, como Lupe Aveiro, ex esposa de Víctor Bogado (quien hacía campaña por ella y decía que “si entra Lupe, Víctor vuelve”) o Fabiana Benegas de Sánchez”, expresó Santagada.

Durante su análisis, destacó la fuerte campaña de los colorados, el rol que tuvo la candidata aliancista Johanna Ortega en la campaña luchando por la transparencia de los gastos en pandemia de la Municipalidad de Asunción, el salto que pegó en las listas de concejales de Patria Querida Pablo Callizo, y el flojo rol que tuvo el liberal Eduardo Nakayama.

La campaña. “La virtud del Partido Colorado fue tener una interna feroz, como siempre, lo cual es sano para la democracia, pero ser todos uno el día de la elección. Claramente, hubo un enorme trabajo de los candidatos a concejales de la ANR, que hicieron campaña de manera tradicional, con las bases”, dijo Santagada.

Agregó que los liberales, con Wagner a la cabeza, se dedicaron a mantener su feudo. “El problema para él es que ahora la ANR tiene mayoría propia y no tendría que pactar con ellos. Esto, siempre y cuando no haya divisiones entre los concejales colorados. La esperanza es que entraron muchos jóvenes que se presentaron como la renovación del partido y, tal vez, solo tal vez, no quieran seguir las prácticas corruptas tradicionales. Les doy el beneficio de la duda. En ese caso, Wagner y los suyos volverían a tener protagonismo”, opinó.

Señaló que el electo intendente capitalino, Óscar Nenecho Rodríguez, ganó más porque no tuvo un rival que dejara en evidencia sus limitaciones, que por mérito propios.

“Nakayama perdió porque no se definió. Trató de ser componedor. Es cierto que la gente no quiere peleas, pero tampoco quiere tibieza. Y se puede ser muy enérgico y a la vez cortés y educado. Y en su afán de mostrar que él también podía ser buena onda, terminó mostrando una faceta bufonesca”, dijo Santagada.

Revelación. “La revelación fue Johanna. Se le achacó ser satélite y funcional a los colorados. Para nada, ella es socialista; está en las antípodas ideológicas de un pretendido liberal como Nakayama. Hubiera sido mezclar el agua y el aceite. Ella hizo su juego pensando a largo plazo. Y tan mala fue la campaña de Nakayama que ni sumando los votos de Johanna le ganaba a Nenecho. Johanna tuvo la virtud de pegarle de frente y duro a la corrupción y lo hizo usando la ley de acceso a la información”, enfatizó.

Dijo que la pregunta que queda flotando es qué hubiera sucedido si, en vez de Johanna, era Nakayama el que encabezaba el juicio por los “Nenecho Papers”.

“Seguramente, los corruptos de siempre ahora querrán asociar a la ley de acceso a la información con “cosa de zurdos”. Esto puede ser evitado si los concejales de Patria Querida y Jazmín Galeano, del Encuentro Nacional, se abroquelan detrás de las normas de transparencia y equilibran su minoría con la fuerza que les daría hacerle rendir cuentas a Nenecho no solo vía pedidos de informes, sino poniéndole el cuerpo como lo hizo Johanna y acorralándolo judicialmente”, manifestó.

Subrayó que las fuerzas políticas de la oposición tienen fuerza electoral para presionar por la transparencia en la comuna capitalina.

Destacó que el Partido Patria Querida pasó de un concejal a tres, y que las listas desbloqueadas mostraron que para una parte importante del electorado el tema del transporte en Asunción es trascendental.

“Esa parte del electorado que sí consume muchas redes sociales y que se entusiasma con ideas nuevas, ellos pusieron primero a Pablo Callizo, la otra revelación”, dijo.

Los excluidos. El desbloqueo de listas o voto preferencial dejó fuera a Guadalupe Aveiro, esposa del condenado ex senador colorado Víctor Bogado. Su lugar en la lista era el 11, pero con los votos preferenciales quedó finalmente 16 y no entró.

La concejala Fabiana Benegas tampoco entró pese a su lugar 15 en la lista, que con los votos preferenciales pasó al 19 y quedó fuera. La candidata colorada Cynthia Romero de Argaña también sufrió el mismo destino al ser desplazada del puesto número 14 al 18.

De los liberales, Julio César Rojas es que podía entrar por su lugar 5, que acabó en 6 con los votos preferenciales.

En el PPQ, Pablo Callizo saltó del 9 al 1 y entró, y Lucas Corrales que estaba 3 cayó al puesto 6 y no entró.

La Alianza Encuentro Ciudadano metió un concejal, y fue la número 17 en la lista, Jazmín Galeano, que dejó fuera al tenor Jorge Castro, otra víctima del desbloqueo.



las víctimas del desbloqueo de listas en las elecciones en capital



Del 11 cayó al 16

La ANR metió 15 concejales en Capital, y como candidata a concejal de Asunción por la ANR, Guadalupe Aveiro de Bogado, esposa del condenado ex senador Víctor Bogado, figuraba número 11 en la lista, por lo que entraba sin problemas con el sistema anterior, pero con los votos preferenciales quedó finalmente en el puesto número 16 y no logró entrar.



Del 15 cayó al 19

La concejala Fabiana Benegas de Sánchez, esposa del ex diputado colorado Raúl Sánchez, no pudo lograr otro periodo más en la Junta de Asunción con su lugar número 15 en la lista de la ANR. Los votos preferenciales la desplazaron al puesto 19, por lo que quedó fuera. Los tres hijos fueron adjudicados con más de 11.000 hectáreas de tierras fiscales.



Del 14 cayó al 18

La candidata Cynthia Romero de Argaña, esposa de Jesús María Argaña (hijo del asesinado vicepresidente de la República Luis María Argaña), también perdió las chances de ingresar entre los 15 concejales colorados electos a pesar de estar en el número 14 de la lista, debido a que los votos preferenciales la desplazaron hasta el lugar número 18.



Del 1 cayó al 3

La Alianza Encuentro Ciudadano, que aglutinó a los partidos políticos Encuentro Nacional, Demócrata Cristiano y Acción Ciudadano, logró un lugar en la Junta Municipal gracias a 9.997 votos, de los cuales, 4.628 fueron preferenciales a Jazmín Galeano, quien del puesto 17 desplazó del número 1 al tenor Jorge Castro, que cayó al 3 y quedó fuera.