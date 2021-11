“AFD debe acompañar el desarrollo en infraestructura que se viene en el país”

–Mi arribo a la AFD se da con una nueva ley que nos va a exigir muchísimo. En primer lugar, hay que reglamentar esa ley y preparar toda la estructura interna para adecuarnos a los desafíos. Claramente, esto llega en un momento demasiado importante de la vida económica del país.

A mí me toca un poco mirar estos 16 años que pasaron de la AFD, donde se ha hecho un trabajo extremadamente técnico, profesional y con una visión que hoy podemos decir que fue muy interesante, con una muy buena lectura de lo que se venía. Yo recuerdo, hace 16 o 18 años no existían créditos para la vivienda a un plazo de 20 años, era impensable y a las tasas que hoy estamos; entonces, ese fue ese fue un trabajo titánico.

Esto ha sido un gran logro porque la AFD fue la que encaminó esto para que hoy sea una herramienta utilizada dentro del sistema financiero y hoy, con esta nueva carta orgánica, debemos reflexionar sobre los próximos 16 años, que serán años de pospandemia y de aprovechar las fortalezas que tiene Paraguay en la región. Nosotros como banco de desarrollo tenemos que estar muy preparados para poder acompañar todas las oportunidades.

–Estas fortalezas, ¿están relacionadas con los indicadores macroeconómicos del país?

–Así es. En Paraguay hay un gran mérito con el trabajo que se ha venido haciendo con la estabilidad macroeconómica, eso tenemos que cuidar y es como la joya mejor guardada de nuestro país, un trabajo que permitió tener esta estabilidad y nos permite ser mirados en el mundo como un lugar de inversión. Todavía nos faltan muchas aristas y mucho camino por recorrer, pero esta estabilidad macro nos da un potencial muy importante como país y la AFD debe de estar a las alturas de las circunstancias para acompañar a los que impulsan la economía y, por ende, son generadores de empleo.

–¿Cuál es la hoja de ruta a seguir dentro de este escenario de la pospandemia en la AFD?

–Debemos de fortalecer todas las cosas buenas que se hicieron en la AFD, como, por ejemplo, el crédito de vivienda. Por más de que hoy digamos que el crédito de vivienda nos ha dado muchas satisfacciones, todavía tenemos mucho por hacer y mucho por transitar. Ahí claramente debemos de trabajar para seguir impulsando ese crédito a la vivienda a largo plazo, que los jóvenes puedan reemplazar sus alquileres pagando cuotas por sus viviendas propias y que el tema de la vivienda sea un tema aspiracional para los paraguayos. Ahí vamos a estar nosotros con nuestros aliados estratégicos (entidades financieras) que nos van a permitir estar más cerca siempre de quien necesita una vivienda. En el tema de las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de las empresas en Paraguay, debemos de acompañar este gran reto que están llevando adelante en la pospandemia, motivo por el cual se ha descubierto al Fogapy (Fondo de Garantías) como una herramienta demasiado importante y que es el puente que habilita a muchas de las micro y pequeñas empresas a acceder a ese crédito tan necesario para fortalecer sus emprendimientos.

–¿También se va a dar un mayor apoyo en el financiamiento a los proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible?

–La nueva ley (carta orgánica) nos exige un mayor músculo, nos exige mayores habilidades que tenemos que trabajar y mirar un poco lo que se viene en grandes desafíos, como, por ejemplo, todo el tema de infraestructura y las APP (alianzas público-privadas). Todos sabemos que Paraguay no puede seguir endeudándose, así que debemos de desarrollar instrumentos que le permitan a la AFD acompañar todo ese desarrollo en infraestructura que se viene en la parte de obras públicas, en la parte energética y sin olvidarnos que el futuro de los países y, en especial de Paraguay, va a estar dado en todo lo que se llama fondos verdes y los créditos verdes; eso nos va a posicionar como país en una situación demasiado importante que nos va a dar conciencia de los cuidados del medioambiente y por qué no pensar en que esto puede representar ingresos no solamente para las grandes empresas, sino para los pequeños productores que hoy tal vez tengan propiedades, pequeñas fincas que no están siendo productivas. Entonces, nosotros estamos con créditos verdes que necesitamos impulsar, es un producto que ya existe en la AFD y debemos impulsar con mayor decisión.

–En cuanto a las tasas, ¿cómo proyectan mantener condiciones competitivas en el corto y mediano plazo?

–Va a ser muy importante mirar de dónde nos fondeamos, esa ingeniería financiera que nos permita negociar las mejores tasas. Nosotros tenemos la obligación de tener los costos más bajos dentro de un nuevo contexto que se viene, que todos sabemos no es un contexto solo de Paraguay, sino es un contexto global. La calificación (de riesgo) de la AFD también nos permite negociar mejores tasas y ese es un activo que tenemos que cuidarlo con mucha fuerza, con mucho profesionalismo. Eso nos va a permitir hacer mejores negociaciones y no olvidarnos de que tenemos que ser muy eficientes en nuestros costos, porque esa eficiencia es clave. Como somos un banco de desarrollo, todo lo que ahorramos nos va a servir para que bajemos el costo promedio. Vamos a estar mirando con atención el desarrollo de este proceso pospandemia.



Hoja de vida

Teresa R. de Velilla es licenciada en Ciencias Contables, egresada de la Universidad Católica de Asunción, con estudios de Maestría en Administración de Empresas en alianza con el INCAE de Costa Rica. Ha dedicado casi 40 años al sistema financiero, trabajando en inclusión y educación financiera. Fue designada en la AFD en octubre pasado.



