Afara rechaza unidad bajo “mbaretereato”

El senador Juan Afara inscribió su propio movimiento Sumando Colorados. Dijo que apoya la idea de la unidad, pero rechaza absolutamente el “mbaretereato” (uso de la fuerza o imposición).

En Misiones, el senador ratificó ayer que no cree en la unidad colorada desde arriba para abajo. Sostuvo que hay que respetar a la gente que trabaja por el partido. “No una imposición que no lleva a nada bueno. No estoy de acuerdo con el mbaretereato”, indicó el legislador.

Los cuestionamientos de Afara se suman a los del director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, quien en un acto oficial también lanzó mensaje a José Alberto Alderete y al ex presidente Horacio Cartes.