Advierten que importaciones caerán por menor consumo

Si bien en enero pasado se registró una suba del 8,7% de las importaciones con USD 1.051,1 millones, esta cifra arrastra el repunte de la dinamización del último semestre del año pasado, mientras que desde marzo se podrían registrar nuevamente números negativos.

“Los dos primeros meses del año están muy parados, no era lo esperado porque el semestre anterior del 2019 fue bueno, notamos una recuperación, pero en enero y febrero hay nuevamente una caída en el consumo; por ende, tiene su efecto y sus orígenes, y fundamentalmente tiene sus efectos en las importaciones”, explicó el presidente del CIP, Nery Giménez.

Los rubros más afectados son los electrodomésticos, productos informáticos y de electrónica, así como automóviles.

Como factor interno mencionó la epidemia del dengue, en coincidencia con el sector industrial y de servicios. De acuerdo con su análisis, la ciudadanía evita salir a las calles por miedo a la enfermedad o porque está de reposo; en este último caso, además de faltar al trabajo por al menos una semana, tiene gastos extras en medicamentos y consultas médicas. Todo esto, a su vez, ocasiona que no circule suficiente dinero. “La gente con eso no sale a comprar, no sale a pagar a veces por temor, o utiliza como argumento esos factores para no realizar sus compras o no efectuar sus pagos”, detalló Giménez, refiriéndose además a los compromisos crediticios que no se están cumpliendo. Como consecuencia también se observa una alta morosidad.

Según los datos del Banco Central del Paraguay, el mayor índice de atraso en el pago de deudas a las entidades financieras se registra en los sectores de consumo con un 5,5%, comercio al por menor en 4,2% y al mayor en un 3,5%, así como en servicios personales con un 3,6%.

ESTADO. Sobre la situación que involucra a la salud pública, el representante de los importadores apunta al Estado en relación al déficit de trabajo de “conciencia anticipada” de la población acerca del brote de dengue.

“Se quiera o no, afecta a la economía de las personas, a la economía del propio Estado y también al consumo en general”, agregó.

En lo que va del año el virus fue la causa de muerte de 34 personas, mientras que hay más de 11.000 casos confirmados.

EFECTO CHINA. La influencia externa también tiene que ver con una situación sanitaria, el coronavirus. La crisis que afecta originalmente a China traba las importaciones de productos desde ese país, que es el principal proveedor de Paraguay.

“Las importaciones también probablemente van a ir cayendo a medida que el consumo caiga, más todavía vamos a tener bajón en las importaciones por el problema del coronavirus en China”, insistió.

Acerca de esta crisis, teme que se siga extendiendo a otros países, como el caso de Italia, de donde también se importan productos para su venta en Paraguay.

Aparte de esto no encuentra otros factores, pues el climático ya se superó este año y se espera una cosecha récord de la soja con 10 a 11 millones de toneladas de granos, que generaría un ingreso de divisas de más de USD 3.500 millones.

Su impacto positivo en la economía paraguaya aún tardará en notarse, ya que hay una tardía cosecha y las exportaciones masivas se observarían entre abril y mayo.

Desde el sector agrícola, las proyecciones de producción de maíz también son buenas, atendiendo que está teniendo un óptimo precio en el mercado internacional.