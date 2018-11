Advierten que conflicto en Tembiaporã puede causar la caída de Mario Abdo

CAAGUAZÚ

El senador Paraguayo Cubas se reunió en la víspera con campesinos de las zonas de Guahory y la Colonia Pindo’i, en Tembiaporã, Departamento de Caaguazú. En el sitio existe un conflicto de larga data por el usufructo de las tierras y el legislador de Cruzada Nacional se refirió al tema.

Cubas manifestó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, está corriendo riesgo al no intervenir y solucionar la situación. Incluso advirtió que si los productores brasileros salen a las rutas y realizan el tractorazo que están anunciando, unos 10 mil paraguayos se movilizarán, lo que representará un choque que va a generar mucho más que 17 muertos, recordando el caso de la masacre en Curuguaty. Esta tragedia acarrearía la pérdida del poder para Abdo Benítez, según el parlamentario.

Payo también dijo que él particularmente no está en contra de los brasiguayos que cumplen con la ley, pero sí se opone a aquellos que no la cumplen y no respetan lo establecido en la ley ambiental de nuestro país.

“El presidente de la República, antes de que pierda su puesto, porque él va a perder su puesto si acá hay un problema. Van a destituir a Mario Abdo Benítez. Que venga a ver qué sucede. Él está tranquilo con aire acondicionado mirando desde el Palacio de López, visita a los liberales, a los patriaqueridistas, a (Horacio) Cartes, les dice ‘vamos a ser amigos’, pero nunca dice al campesino paraguayo ‘vamos a ser amigos’. Esta es la última oportunidad que tiene”, señaló Cubas.

“Si él no viene a ver lo que está pasando va a caer, y va a caer mal. Hay que tener presente que a Lugo se le echó por la muerte de 11 campesinos (y 6 policías). Si acá sacan sus 700 tractores, nosotros vamos a salir con 10 mil paraguayos, para que no avancen ni un metro, y van a pasar sobre nosotros”, agregó.