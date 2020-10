Advierten que bajante del río tiene efectos aún más graves

“Lo del río es demasiado grave. Es más grave de lo que se creía y se seguirá agravando de acuerdo con las estadísticas, según el área entendida en la materia. El otro punto es que las mercaderías, en este momento, están orientadas hacia el puerto de Pilar. Básicamente, ya no creemos que en estos días las barcazas lleguen a los puertos de Villeta. Solo pequeñas barcazas podrían”, enfatizó.

Giménez también lamentó, en este contexto difícil, el hecho de que la Cámara de Diputados no haya tratado y aprobado un proyecto de ley que permitirá acceder a los fondos para el dragado del río Paraguay. “Si bien la emergencia hidrológica ya fue declarada por el Ejecutivo, los diputados se resisten a aprobar el proyecto para tener los recursos y se proceda al calado del río, que es por donde ingresan, y salen el 80% de productos de nuestro país”, recalcó.

Advirtió que llegar a cortar esta vía de comunicación y transporte fluvial “traería un perjuicio mucho más grande de lo que ya el Covid nos hizo, atendiendo a que el Gobierno no tendrá más ingresos fiscales y nosotros no tendremos las mercaderías que necesitamos”.

Añadió que hay peligro de desabastecimiento pronunciado en el país si no se logra mantener la navegabilidad del río. “Inclusive, de nada serviría abrir las fronteras con el Brasil si los productos no van a poder llegar para vender a los compradores que lleguen. Este y otros problemas se irán presentando”, recalcó.

Sobre las importaciones en particular, el titular del CIP apuntó que las mercaderías están llegando con retraso y están abarrotadas en los depósitos de Montevideo y Buenos Aires. “Lentamente están llegando en barcazas no completas y con una logística que no es normal en el sentido de que llegan con mucho menor peso para poder arribar el río Paraguay”, remarcó.

CAÍDA. Subrayó que, por ahora, no están teniendo merma y se mantiene una caída del 20% en las importaciones. “En lo que queda del año, si es que no se hace el trabajo de calado del río, ese porcentaje se va a disparar porque muchas mercaderías no van a poder ser despachadas en el tiempo para la temporada más alta que es fin de año. Eso es un problema grave porque obligará a traer por tierra con el sistema multimodal desde Montevideo y Buenos Aires”, acotó.

Giménez dijo que los productos se encarecerán si recurren al sistema multimodal, porque implica pagar altos fletes de transporte terrestre y también está la problemática de la cantidad necesaria de camiones, que no tendrían si las barcazas pudieran llegar con su carga normal de contenedores.