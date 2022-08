Aduanas no tiene registrada a empresa

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) había autorizado el aterrizaje de la aeronave de la empresa Emtrasur para “una operación no regular de carga” en el aeropuerto Guaraní, de Alto Paraná, el 12 de mayo pasado.

El avión de carga de origen iraní, pero bajo bandera venezolana, llegó al país un día después para buscar un cargamento de cigarrillos de la empresa Tabesa, propiedad de Horacio Cartes, por valor de USD 775.000, para llevarlos a Aruba.

El avión y sus tripulantes estuvieron tres días en territorio nacional y el 16 de mayo tomó vuelo, pese a que estaba previsto que solamente iba a estar ocho horas.

Aduanas refiere que Emtrasur no registra antecedentes de inscripción y habilitación específicamente como empresa de transporte u otra persona vinculada a la actividad aduanera. Dice que realizó un vuelo de carácter no regular y por ende no está obligado a cumplir con los requisitos exigidos.