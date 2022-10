Aduanas detecta una millonaria evasión con facturas adulteradas

En cuanto a las empresas ya auditadas hasta ahora, Lorenza Garay, del citado departamento aduanero de control, indicó que es un grupo de importadores de varios rubros, especialmente de vehículos usados.

Precisó que se realizaron controles de la documentación que está en la Ventanilla Única del Importador (VUI) respecto a lo que se presentó al momento del despacho de importación. “Es ahí donde vemos la subvaloración y los recortes de valor, sobre todo en este sector de vehículos usados”, enfatizó.

CAMIÓN. Garay dijo que uno de los casos donde encontraron irregularidades es en la importación de un camión Scania. “Se presentó al VUI una factura que identifica al vehículo con el número de chasis y que el valor real era de 44.400 euros. Esto es lo que la empresa importadora remesó al exterior. Sin embargo, al momento del despacho, se presentó una factura con la misma numeración y número de chasis, pero el valor que nos declararon al momento del despacho es de 12.000 euros”, detalló.

Agregó que esto implica que realmente pagaron 44 mil euros, que es el costo en origen del vehículo, y para no pagar un impuesto eliminaron ese valor y pusieron un monto menor en la factura. “Entonces, ahí estaría la falsificación”.

Comentó que también detectaron un operativo similar, pero con datos adulterados no solo en el monto sino en direcciones y teléfonos de la empresa, en la importación de otro vehículo de España. También se trató de la importación de un camión que en una factura original del pago figura el precio de 18.630 euros, mientras en la utilizada para el despacho fue de 11.171 euros. Puntualizó que en las facturas de esta importación no constaba el NIF del exportador, (dato obligatorio de España), en una figura que la ciudad del exportador es Málaga y en otra Valencia.

La nombrada funcionaria aduanera sostuvo que el equipo de Control Posterior está auditando aproximadamente ahora unas ocho firmas a las cuales ya han hecho la contraliquidación. “Estimamos que entre todas deberían pagar unos ocho mil millones de guaraníes más las multas”, recalcó.

Explicó que el informe está aún en etapa de elaboración, de notificación de resultado y sumario. Dijo que los importadores notificados no atacaron el fondo de que los documentos sean falsos, sino “directamente dicen ‘no se me comunicó el inicio del proceso’, y van por la forma; no tienen sustento porque tenemos la evidencia”, remarcó.

Finalmente, apuntó que ya fueron remitidos al Ministerio Público los informes de los casos específicos y también a la Seprelad, y que en el caso de Aduanas una vez que concluya el sumario deberán pagar el impuesto y la multa y si incurrieron en delitos deberán responder ante la Fiscalía.