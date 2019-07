Aduanas define esta semana el sumario a 47 funcionarios

El jefe principal de la DNA indicó que se vienen reuniendo para analizar las pruebas del sumario. Recordó que la mayoría de los afectados son de las administraciones de Puerto Fénix y de Terport.

“Todavía estamos con los sumarios que comenzaron. No pudimos terminar aún porque necesitamos más documentaciones para luego poder elevarlas a Función Pública”, explicó.

Añadió que la mayoría de los sumariados son funcionarios antiguos y que deben responder por las fallas administrativas encontradas, el grado de participación que pudo haber tenido cada uno y también si causaron un daño patrimonial.

“Este sumario se abrió fundamentalmente porque detectamos fallas administrativas. Eso se tiene que evaluar y si generaron daño patrimonial. Hay un equipo de asuntos internos”, recalcó.

Fernández dijo que una vez concluido deben tener todas las documentaciones que respalden una decisión, antes de elevarlas a la SFP. “En el proceso están personas que tenían puestos claves con cargo de administrador. En el puerto Fénix son muchos y debido a que es escaso el personal no pudimos suspender a todos”, recalcó.

Recordó que no es fácil conseguir gente nueva y más con el decreto que recientemente entró en vigencia y hasta impide realizar concursos para contratar en toda la función pública. “Yo también tengo a gente de 65 años que por orden judicial no se jubila. Entonces, cuando hago nombramientos me fijo en los antecedentes de las personas que voy a poner en lugares estratégicos donde se requiere experiencia”, enfatizó.

El titular de la DNA sostuvo que aunque haya funcionarios con antecedentes de denuncias, pero fueron sobreseídos, deben tener cuidado por el control de auditoría del sistema que está funcionando. “Es a través de esto que exista la posibilidad de que las conductas cambien y no tengo muchas opciones. No es demasiada la gente nueva, sana y potable”, sentenció.

De acuerdo con los antecedentes, un importante número de funcionarios de Aduanas que habían sido denunciados por enriquecimiento ilícito, atendiendo a sus niveles de vida y a millonarios bienes acumulados que ostentan y que resultaba imposible que hayan sido adquiridos con sus salarios. Sin embargo, lograron llamativos y sospechosos sobreseimientos en la justicia.

RECAUDACIÓN. Por otra parte, en cuanto a la recaudación de julio que cierra el miércoles, los datos del sistema Sofía hasta el cierre del viernes daban cuenta de que solo faltan 35 mil millones de guaraníes para alcanzar los ingresos del mismo mes del año pasado.

Si mantiene hoy y mañana el promedio de recaudación diaria de 40 mil millones de guaraníes, ya estaría logrando superávit esta tarde con las recaudaciones.

En lo que va del año, Aduanas arrastra una mayoría de resultados negativos en materia de ingresos. Según sus estimaciones, espera lograr ingresos con superávit en los próximos meses que restan del año.