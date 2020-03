Admiten imputación y citan a Dalia para imposición de medidas

Dalia, según sus defensores, se encuentra guardando reposo en su residencia. La mujer está imputada por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, además de asociación criminal.

El Ministerio Público dio a entender su presunta participación en la entrega de documentos con contenido falsificado del ex jugador Ronaldinho, su hermano y su representante.

La mujer cuenta con orden de detención desde el sábado pasado.

El fiscal Osmar Legal dijo el lunes que no se podía ubicar a Dalia, ya que ella no es de Asunción y cuenta con varios inmuebles y no tenían seguro dónde se encontraba.

Según Marcos Estigarribia, uno de los abogados de Dalia, al ser citada, ahí sí se presentaría.

Criticó el pedido de declaración de rebeldía hecho por la Fiscalía, porque expresó que no corresponde, ya que esto se resuelve recién una vez que uno haya sido citado y no se presente ante el juez.

Recordando que el Ministerio Público alegó que existen muchos inmuebles y no la pueden ubicar. El defensor de Dalia agregó que “esa es una burda mentira. El sábado puse a disposición del Ministerio Público la dirección”.

Fue además tajante al hacerse la pregunta de por qué no la notificaron ahí sobre alguna audiencia de declaración. “El interés del Ministerio Público es tener la versión de la señora Dalia, ya sea indagatoria o testifical y nosotros pusimos a disposición”, sentenció.