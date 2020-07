Admite fallas en distribución

Ante la ola de quejas de profesionales de blanco, acerca de la falta de equipos de protección individual, el ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, aseguró que se cuenta con stock suficiente de equipos de protección para todo el personal abocado a la atención de pacientes Covid.

Reconoció, no obstante, que podría haber problemas para la distribución. “Tenemos los equipos. Hemos tenido las compras y las donaciones. No solo eso, desde el 24 de abril hay un tablero donde se puede verificar lo que está distribuido, incluso tenemos más en stock. Entonces, en este momento, no tenemos problemas de equipos de protección individual. Si hay algún lugar puntual donde no existe, es un problema de distribución que hay que verificar con la Región Sanitaria pertinente”, afirmó Mazzoleni en conversación con Radio Monumental 1080 AM.Explicó que en varias regiones se adopta una estrategia de entrega de equipos por día y por grupos de guardia. “En otros lugares puede haber problemas en el proceso de distribución”, admitió no sin dejar de mencionar que en el caso de mascarillas “tenemos producción local”.Mazzoleni explicó que los equipos de protección individual entregados dependen del nivel en el que está cada personal de salud. “No todos tienen el mismo nivel de riesgo. Una persona de la Unidad de Salud Familiar no requiere de los mamelucos. Una persona que está en Terapia y que tiene que hacer procedimiento, debe tener todo el equipo, así como alguien que está en Urgencias”, comparó.





