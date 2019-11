Adenda genera sospechas en licitación de la Transchaco

Según denunciaron firmas interesadas en el proyecto, este cambio de último momento podría estar favoreciendo a algunas empresas, que no estarían teniendo la capacidad de cumplir con las exigencias del pliego de bases y condiciones (PBC).

Concretamente, el MOPC modificó los indicadores del índice de liquidez (activo corriente/pasivo corriente) que de 1,50 se bajó a 1,10, con lo cual se estaría facilitando la participación de empresas que no calificaban por sus índices de endeudamiento (ver facsímil).

El ingeniero Marcelo Pizurno, titular de la Gerencia de Vialidad y Caminos Vecinales de la Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC, quien autorizó los cambios, señaló que la adenda se efectuó por el pedido de varios oferentes, justamente para aumentar el número de participantes.

Lamentó que las empresas no se hayan acercado a su oficina para hacer los reclamos, como corresponde, según manifestó, y consideró que todo el proceso es transparente. Resaltó que los requisitos de los ratios económicos se bajaron para igualar a las exigencias de otros lotes de la Transchaco que ya fueron adjudicados. “Por el tono en que están manifestando estos cambios es mal intencionado, esa es la realidad”, agregó.

Vale señalar que, llamativamente, el punto modificado que hoy se cuestiona, no fue planteado por los interesados en la licitación durante la junta de aclaraciones de la convocatoria, lo cual se realizó el 15 de octubre pasado, y que el pliego se haya cambiado a solo días de la apertura de las propuestas.

Sobre el cambio de último momento, Pizurno señaló que “no se tiene una mala intención” porque las respuestas a las consultas del MOPC tuvieron sus plazos.

A su turno, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, señaló que los ratios financieros “fueron ajustados de tal forma que haya mayor participación de empresas” y que “no solamente hubo este cambio”.

Respecto a las demás modificaciones, agregó que había un “ítem de reciclado” que limitaba la participación de solo dos o tres empresas y que esa exigencia también se cambió para facilitar la participación. “Puede haber reclamos, es lógico, hay gente que capaz no esté conforme, nunca vamos a conseguir 100% de conformidad”, expresó y lamentó que no se haya modificado la fecha de apertura de ofertas por lo que varias empresas no se presentarán.

La licitación en cuestión, el lote 7, abarca las obras de mejoramiento desde el km 450 hasta el km 525 (75 km) y la apertura de sobre se prevé para este lunes a las 9.00.