“Acuerdo automotor va bien”

El viceministro de Industria, Luis Llamosas, aseguró ayer que las negociaciones entre técnicos para el acuerdo automotor con Brasil están bien encaminadas y no resultaron afectadas por el polémico acuerdo de uso de energía de la Itaipú. Incluso, aseguró que hay flexibilidad de los representantes del vecino país.

“El acuerdo automotor se está negociando perfectamente. Lo que está pasando con Itaipú va por cuerda separada. Nosotros estamos superbién, tanto con Brasil como Argentina”, aseveró.

Rechazó que en esta instancia el Brasil haya presionado con exigencias en torno al arancel para las autopartes paraguayas, a fin de que se ceda a favor de sus intereses en el caso de la contratación de energía de la binacional.

“Yo no sé quién habrá dicho eso. Particularmente no puedo hablar de ese tema del acuerdo al cual estoy ajeno. Ahora, en el caso del acuerdo automotor, sí puedo decir que no han bajado ningún reclamo ni han presionado nada. Todo lo contrario, el Brasil está más bien flexible. Eso te pongo la firma donde quieras”, afirmó.

Comentó que, inclusive, estuvo almorzando con el viceministro de Comercio de Economía del Brasil días atrás, y conversaron en muy buenos términos.