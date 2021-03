Acosta aún tiene fe y confianza en el plantel

Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní, confesó que su club no está pasando un buen momento en lo futbolístico y anímico y que seguirá dando su apoyo al entrenador Gustavo Costas. “Yo tengo fe y confianza que se va a levantar el plantel. Nosotros estamos acostumbrados hace 10 años con ser protagonistas. Trataremos de volver a levantarnos”, mencionó a FALG por la 1080 AM. En cuanto al trabajo del DT dijo: “Está todo en manos del cuerpo técnico. Conociéndole a Gustavo no es necesario que yo me involucre”. Tocó el punto económico: “Comprar ahora para Guaraní es difícil, sí podemos buscar y negociar”. Agregó que el club debe pagar de manera semanal G. 400.000 por cada jugador, para los testeos de Covid.