Acevedo no quiere opinar sobre la expulsión

“No tengo nada que opinar al respecto. Formo parte de un poder del Estado y no me meto en otros poderes del Estado y las labores del Ministerio Público son intransferibles”, respondió tras participar de la ceremonia de egreso del Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE).

Euclides Acevedo había enviado una nota al Congreso solicitando una sanción a Paraguayo Cubas, luego de protagonizar un incidente en Minga Porã, donde golpeó a un policía y atropelló la sede policial.

Sostuvo que el rollotráfico es una situación que hay que combatir como realidad delictual de una manera institucional. Además de la Fiscalía, realizaron una intervención el Infona y otras instancias.

No quiso opinar sobre la decisión del Senado que terminó expulsando a Cubas de su banca. “La decisión es autónoma, me guste o no me guste. Aunque quisiera, no debo opinar”, aseveró. Acotó que él fue legislador y nunca opinó sobre otro poder del Estado. Pidió no insistir con el tema porque hay otros problemas en el país.