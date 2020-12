Acevedo anuncia controles en rutas con Policía, Caminera y la Fiscalía

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, dijo que las personas pueden viajar en autos particulares y los controles se realizarán en los buses que van al interior, a fin de evitar aglomeración. Los controles de alcotest se harán de manera estricta y se tendrá el acompañamiento del Ministerio Público, para hacer retenciones.

Acevedo destacó que la Policía Nacional con fuerzas militares con la Fiscalía y la Patrulla Caminera harán controles estrictos, con el fin de que se cumplan las medidas sanitarias. “Será de educación, de acompañamiento y esperamos la comprensión de la ciudadanía”. Indicó que las personas pueden viajar en sus vehículos particulares, ya que lo hacen con su núcleo, por lo que está permitido. Sin embargo, la recomendación es evitar que las personas de Central y Asunción viajen al interior. “Lo que se pide es no llevar en el equipaje ese virus que tanto daño ha causado a la salud física y síquica, que se evite la aglomeración en los buses de larga distancia. Estar en un lugar cerrado más de dos horas, la posibilidad de contagio es alto. Lo que se pide es evitar la aglomeración, viajar más de 100 km en autobús con personas que no conocemos supone un nivel de riesgo elevado”. Acevedo recalcó que el objetivo es evitar con estas medidas que en el mes de enero haya un colapso en el sistema sanitario. No hay restricciones para la entrada hacia Asunción, teniendo en cuenta el número de casos es más elevado en la capital del país y el Departamento Central. Acotó que instan a la población a comportarse según las recomendaciones de Salud, para evitar más casos y se pueda vivir un verano tranquilo. Con relación al consumo de alcohol, Acevedo expresó que la recomendación es que se tenga un “consumo controlado”. De parte de la Terminal de Ómnibus, el director Jorge Peña, y desde la Dinatrán, el director Juan José Vidal, explicaron a Monumental 1080 AM que van a esperar el decreto del Gobierno. Peña aseguró que en la Terminal hay movimiento hasta el 24 y ya no pasa nada el 25 de diciembre.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



