Absuelven a Carlos Kiese en juicio oral por estafa que denunció RGD

El ex futbolista Carlos Alberto Kiese fue absuelto ayer en juicio oral y público, en un caso de estafa que fue denunciado por el empresario procesado Ramón González Daher. El mismo fiscal pidió la absolución del encausado, al comprobar la poco creíble versión de la supuesta víctima.

El Tribunal de Sentencia integrado por Julio Fernández, Isabel Meza y Daniel Ledesma, en forma unánime, hallaron al acusado inocente de los cargos acusados por el Ministerio Público. En el juicio oral, que comenzó el 20 de setiembre pasado, el fiscal Silvio Alegre defendió el caso. No obstante, fue la fiscala Natalia Fúster la que imputó el caso en el 2015, y también presentó la acusación, pero ya no estuvo en el juzgamiento del acusado. Según la denuncia de González Daher, el ex futbolista y actual comentarista deportivo, le dio 9 cheques que sumaban en total G. 18.386 millones, conforme la acusación del Ministerio Público. El defensor Álvaro Arias, durante el juicio oral, solicitó informes al Banco Central del Paraguay, que confirmó que Ramón González Daher, no estaba autorizado ni inscripto en sus registros para actuar como financiera ni como prestador de dinero. Asimismo, se demostró que Ramón González Daher demandó el 22 de julio del 2015 ante el juez en lo Civil de Luque, Enrique Sanabria, por dos cheques de Carlos Kiese por las sumas de G. 5.366 millones y G. 7.240 millones, los que siguen hasta ahora, donde tienen embargada la casa del mismo. Sin embargo, dice el abogado Álvaro Arias, que los cheques que presentó son del 30 de agosto del 2015, luego incluso de la demanda, por lo que era muy poco creíble que luego le cambiara cheques por 18 mil millones. Es más, alega que los cheques fueron de Asunción, pero la denuncia penal se hizo en Luque. La defensa planteó la incompetencia de jurisdicción, pero fue rechazado por el juez de Garantías, Cecilia Ocampos Benedetti. Ya en su declaración testifical, Ramón González Daher, dijo que Kiese se fue a su casa y le pidió cambiar los cheques por los G. 18.386 millones y se los cambió. SANCIÓN. El mismo fiscal Silvio Alegre se percató de lo poco creíble de la versión de González Daher, quien pese a que demandó a Kiese en julio del 2015, por dos cheques, en agosto de nuevo le cambió cheques por tal suma de dinero. Con ello, finalmente el mismo fiscal Silvio Alegre, se abstuvo de pedir la pena en contra del ex futbolista. Después, su defensor requirió la absolución de culpa y reproche, teniendo en cuenta que se probó que nunca hubo estafa de parte de Kiese en contra del empresario luqueño González Daher. Tras la corta deliberación, el Tribunal de Sentencia, en forma unánime, absolvió al acusado Carlos Kiese de la supuesta estafa denunciada por el empresario. Evidentemente, que el fallo no será apelado, ya que el propio fiscal se abstuvo de pedir condena.



Ex futbolista le pagó más del doble a González Daher

Según el abogado Álvaro Arias, las operaciones entre el ex futbolista Carlos Kiese y Ramón González Daher se remontan a 12 años atrás. Alegó que su defendido prestó en total G. 1.000 millones del denunciante.

No obstante, alegó que ya le devolvió la suma de G. 2.500 millones, más del doble de lo que había recibido. No obstante, los G. 18.386 millones denunciados por González Daher, eran solo los intereses del préstamo.

Dijo que el empresario le hizo firmar los cheques al ex futbolista y luego presentó los mismos como supuesta estafa.

Lo peor, dijo, es que el juicio civil en contra de Kiese sigue, y su vivienda se encuentra embargada y puede perderla.