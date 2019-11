Abogados dicen que se condena la amistad de Cartes con Messer

Además dijo el profesional del Derecho que, según las primeras informaciones que recibieron desde el vecino país, no hay fundamentos para que se libere una orden de detención.

hábeas corpus. Añadió que presentarán un hábeas corpus ante el Supremo Tribunal para que se deje sin efecto el pedido de captura.

“No tiene lógica lo que el Ministerio Público presenta ante el juez, por lo que estamos seguros que el Tribunal dejará sin efecto. Si esto no sucede vamos a deshacer desde Paraguay, esto que no tiene sentido”, adelantó.

Palacios sostiene que los hechos presentados por la Fiscalía del Brasil están tergiversados y habló de alcances políticos de esta resolución.

“El juez se equivocó al dictar esta orden de prisión. En ningún momento lo vinculan, hablan de terceros que hablarían con él. Lo vinculan dentro de una organización criminal sin un nexo causal entre su conducta y lo que se afirma”, agregó.

fueros. El letrado Carlos Palacios afirmó que Horacio Cartes tiene fueros como senador vitalicio. “La Constitución señala que los ex presidentes electos que no fueron destituidos son senadores vitalicios. Las opiniones de connotados abogados hacen referencia a esto y yo comparto esa opinión”, afirmó.

Por su parte, el abogado Pedro Ovelar informó que en los documentos presentados por el Ministerio Público existen varias contradicciones.

“Horacio Cartes no tiene vínculos comerciales con Messer y no existió ayuda económica de su parte cuando este estaba en la clandestinidad”, aseguró.

Finalmente la profesional del Derecho María Leticia Bóbeda, quien asumió la defensa de Messer por la causa que afronta en Paraguay por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal, y a la que la Justicia brasileña también requiere su prisión preventiva, consideró de “irresponsable, ridículo y un atentado al trabajo de los profesionales del Derecho” la acusación del Brasil.

“Es ridículo que Brasil me quiera involucrar en un caso de lavado de dinero. No puedo hacer ningún movimiento bancario desde allá”.

Según la Fiscalía, Messer, a quien Cartes lo consideró “hermano del alma”, es una figura influyente que pasó más de un año huyendo y, en teoría, obtuvo la colaboración del ex presidente paraguayo..

NO HAY PEDIDO OFICIAL. El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, explicó que aún no se informó de forma oficial sobre el pedido de prisión solicitado por el Ministerio Público de Brasil contra el ex mandatario Horacio Cartes.

Indicó que existen dos vías para la extradición: la policial vía Interpol y por Cancillería.



LAVA JATO GOLPEA A PODEROSOS EN PARAGUAY