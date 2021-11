Abogado de la familia Cubas pedirá extradición de Granda

Dijo que también va a pedir a la Fiscalía un pedido para que la Cancillería exija explicaciones al Gobierno mexicano del por qué violó el procedimiento del código rojo de la orden de captura de Interpol que pesaba contra el ex miembro de las FARC.

Según Casati, fue una burla no haberlo extraditado al Paraguay.

IMPLICADO. Granda es considerado coautor del secuestro y asesinato de Cecilia. Se descubrió que estaba en comunicación extensa a través del correo electrónico y se pasaban datos con Osmar Martínez, quien fue condenado a 35 años por el caso y murió en prisión en diciembre de 2015.

En octubre de este año Granda llegó a México y el Gobierno de dicho país informó a Paraguay de su detención, ya que tenía en nuestro país la orden de captura. Sin embargo, dijeron finalmente que no entró al territorio (no le admitieron) y lo devolvieron a Colombia. Varias autoridades cuestionaron que no se le haya extraditado a Paraguay.