Abogado justifica las empresas offshore

“Esa es una solución jurídica recomendada por el abogado de la señora Rossana Bo de López (madre de la primera dama Silvana López Moreira) en Miami para soluciones sucesorias. El consejo del señor Horacio Sosa (abogado) fue crear una sociedad en Florida. De esa manera, la persona jurídica pasaría a ser parietaria de un departamento que tiene allá”, sostuvo.

Explicó que este tipo de operaciones son frecuentes y generalmente se realizan para evitar problemas impositivos “y todas esas cuestiones americanas”, según dijo. “Esa sociedad es administrada por unas sociedades constituidas en el extranjero. En este caso en Panamá”, afirmó.

Riera explicó que la constitución de las sociedades obedece a una recomendación del abogado de la familia en los Estados Unidos.

Sostuvo que la idea es asegurar el departamento 703 de la 8777 de Collins Avenue en caso de que le pase algo a la señora Rossana Bo de López, quien adquirió hace muchos años el piso.

Asimismo, mencionó que la sucesión en los Estados Unidos es complicada y que para que no se paguen tantos impuestos se constituyó la firma también en Panamá, ya que EEUU ofrece una menor tasa a las firmas que operan desde el extranjero.

Aclaró que la familia no tiene intenciones de realizar ningún movimiento económico con dichas firmas y que solo se dedicarían al pago de los impuestos inmobiliarios para poder disponer del departamento. “La sociedad es para no tener problemas. Le dijeron que cree una sociedad offshore y que ponga a sus cuatro hijos como accionistas. Al ser esposa del presidente, se prenden las alarmas pero ella no tiene nada que ver. El departamento es de Rossana, la sociedad inmobiliaria es de Rossana y la Primera Dama no tiene nada que ver”, señaló.

SEPARACIÓN DE BIENES. Por su parte, el presidente de la República Mario Abdo Benítez señaló que la familia de su esposa cuenta con recursos desde siempre en el país y en el extranjero y manifestó que está casado con separación de bienes. “Es una familia de trabajo, todos conocen la historia empresarial de don Nicolás Bo”, sostuvo.