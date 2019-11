Abogada de Messer recurre a estrategia de Cartes en Fiscalía

María Leticia Bóbeda, una de los defensores del cambista Darío Messer, detenido en Brasil desde julio, se puso a disposición de la Fiscalía, tal como lo hicieron los abogados de Horacio Cartes esta semana.

Bóbeda se presentó ante el Ministerio Público al mediodía de ayer, para que se pueda verificar legalmente que el Ministerio Federal, según ella, transformó los mensajes que constan dentro de la investigación por el caso de lavado de dinero por el cual fue detenido Messer. Hizo entrega de su teléfono celular para las investigaciones correspondientes, ya que alega mucha manipulación de los mensajes que expuso el Ministerio Federal. “Hay una parte que dice que Messer pidió dos millones de dólares, y ellos pegaron: Mañana le cuento, pero va muy bien. Sacaron un mensaje donde el señor Darío Messer me preguntaba a mí cómo está la acción civil, a lo que yo le contesto: Mañana le cuento, pero va muy bien”, aseguró. “Yo le pido a la Fiscalía y a la Justicia paraguaya que procesen también a los fiscales y a los policías federales responsables de ese hecho, ya que hablan e invocan tratados internacionales de corrupción. Manipular pruebas para mandarles presas a personas también es corrupción”, expresó. Hizo referencia en que en ese momento estaban planteando una acción civil, porque los bienes de Messer estaban siendo administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Dijo que había una serie de ventas irregulares y, como en ese momento todavía no estaba condenado Messer, señaló que él tenía derecho a conocer su situación patrimonial. Alegó que desconoce las cuestiones económicas de Messer, ya que ella y el abogado Rodrigo Galeano solo se encargaban de ejercer la defensa del cambista. En cuanto a sus honorarios, adelantó que todas las documentaciones van a estar a disposición de la SET. INVOLUCRADA. María Leticia Bóbeda también cuenta con orden de prisión en el vecino país por el caso que salpica a su cliente. Sin embargo, ella reitera no estar involucrada. “La cuestión del lavado de dinero que se investigó en Paraguay con respecto a Messer es una investigación que para nosotros siempre tuvo sus cuestiones llamativas. Todas las remesas de dinero venían del exterior, pasaban por los bancos que ejercían los controles. Y yo creo que los bancos cumplen con los controles pertinentes para aceptar ciertas sumas de dinero”, dijo. Alega que va a tomar las acciones legales para ejercer su defensa. El abogado Galeano explicó que el pedido de prisión del Brasil contra su colega no corresponde. Informó que Bóbeda tiene una hija en etapa de lactancia y ese es otro motivo más para considerar el rechazo del pedido de captura.

EL IMPACTO DEL LAVADO EN LA POLÍTICA



CONTRAATAQUE. Leticia Bóbeda pidió que se procese también a fiscales y policías brasileños.



CRÍTICAS. Defensora dijo que desde Brasil quieren atacar su carrera a través de manipulaciones.



No voy a permitir que Brasil de forma arbitraria pretenda menoscabar mi carrera y mi nombre.

Leticia Bóbeda,

abogada de Darío Messer.