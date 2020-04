Abdo sigue protegiendo a la titular de Petropar pese a las denuncias

El jefe de Estado sostuvo en contacto con C9N que existe un grupo de asesores en la Secretaría Anticorrupción (Senac) que se encargan de remitirle informes sobre denuncias en las diferentes carteras del Estado, y que no tendrá reparos en despedir a algún funcionario público si la situación lo amerita.

Abdo señaló que hasta el momento y salvo que la Senac diga otra cosa, Samudio seguirá al frente de la petrolera estatal. La titular de Petropar en conversación con Radio Monumental 1080 AM defendió la compra

“Todo lo que nosotros consideramos que puede ser revisado se hará. Tenemos un equipo de ex fiscales que con mucho orgullo les digo que están blindados moralmente y me asisten a mi en la Secretaria Anticorrupción. Ellos hacen evaluación de todas las denuncias de cualquier hecho que se haga publico por parte de representantes del Ejecutivo, de ministros, secretarios de estado, directores de entes, y nosotros tomamos decisiones en base a los dictámenes que recibimos por parte de la secretaria anticorrupción. En el caso de que nosotros tengamos dudas de cualquier funcionario publico yo lo voy a destituir, y en el caso de que no haya argumentos yo lo voy a sostener porque considero que eso es justo”, sostuvo el Presidente de la República.

“Hay confianza hasta que la secretaria anticorrupción me demuestre lo contrario hay confianza”, sentenció.

Denuncia. Un grupo de diputados de diferentes partidos y movimientos políticos presentó el pasado jueves una denuncia ante el Ministerio Público por la compra de mascarillas N95 por parte de Petropar a un valor de G. 38.000 cada una.

Según la denuncia, el 13 de marzo el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), en el marco de la pandemia del coronavirus Covid-19, estableció un tope a los precios de insumos médicos, entre ellos, el tipo de tapaboca adquirido por la empresa petrolera. El costo máximo fijado fue de G. 25.000, pero Petropar, a cargo de Patricia Samudio, hizo un llamado a licitación para la compra de insumos el 17 de marzo.

Llamativamente, la estatal solo invitó a una empresa, de nombre Solumedic, a participar del llamado a licitación para la compra de insumos médicos. El valor total de la operación fue de G. 359.700.000. Dentro de la licitación, también se incluyeron unas 5.000 unidades de agua tónica, además de termómetros a G. 1.700.000.

Los diputados tampoco se explican la compra de 5.000 botellas de agua tónica en plena pandemia, como tampoco solo una empresa fue invitada a la licitación.

Los diputados solicitaron al Ministerio Público que investigue la llamativa compra, además de incautar la documentación respectiva en cuanto a los pagos ya realizados y contratos.

Precisamente sobre el agua tónica, la situación hasta parece jocosa, ya que Samudio en su defensa alegó que el agua tónica posee propiedades inmunes al coronavirus, lo que generó todo tipo de burlas y memes de la ciudadanía en las redes sociales pidiendo su destitución.