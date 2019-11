Abdo respaldó a estudiante y ordenó reponer a su madre

Durante el acto oficial, Abdo ordenó al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, que se le reponga a la madre del joven, despedida del cargo que ocupaba como limpiadora en el Centro de Salud local, como represalia a la denuncia encabezada por su hijo.

“Celebro esa voz de protesta y no voy a hacer juicio de valor sobre lo que hizo o no un intendente; pero celebro a ese joven de Mayor Otaño que levantó su voz porque él creía que tenía que levantar su voz para luchar contra la corrupción. Yo no digo que sea o no corrupto (el intendente Chávez) eso dirá la Justicia, pero defiendo al joven que se levanta para defender valores que necesita nuestra sociedad ser defendida”, apuntó.

Dirigiéndose a Mazzoleni, pidió resarcir a la madre sacada por el intendente colorado. “Que se reponga inmediatamente”, exigió.

En horas de la tarde, se confirmó que fue recontratada por Salud.

Marito pidió recuperar la fe y la esperanza en el futuro del país. “Lo que puede transformar al mundo es la fe. Recuperar la autoestima y confianza entre paraguayos”, aseveró.

Remarcó que en un periodo presidencial no se va a solucionar todos los problemas del país. “El que dice eso es demagógico, populista y mentiroso”, dijo.

Felicitó a los medios que critican la administración y realizan denuncias “falsas y otras con muchas verdades”. Apuntó que no hay que temer a la rendición de cuentas.



Becarios de Yacyretá reclamaron por atraso en pago

Un grupo de jóvenes becarios por la Entidad Binacional Yacyretá aprovechó la presencia del presidente Mario Abdo Benítez y del director paraguayo Nicanor Duarte Frutos para reclamar la falta de pago.

Una joven estudiante de tercer año de su carrera universitaria dijo que es incoherente que haya apoyo total del Estado, pero hace cuatro meses que no están recibiendo el pago de la EBY. Es la primera vez que se produce la situación en tres años de recibir la ayuda de la Entidad.

Nicanor respondió al reclamo de los estudiantes. Dijo que celebra el reclamo siempre que no sea manipulado por nadie.

Argumentó que el problema es debido a la crisis económica en Argentina donde hay una incapacidad de pagar la deuda.

Comentó que hay un cepo cambiario en el vecino país. “La juventud tiene que informarse y ver cómo ocurre la cosa en la región y el mundo”, significó. Agregó que le hubiera gustado cumplir pero que dependen de lo que sucede con el vecino país argentino.