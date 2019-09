Abdo no se despega de la sombra de Cartes y arrastran internismo

La guerra interna entre ambos líderes de la ANR data de hace casi cinco años. Arrancó con las internas coloradas en el 2015 cuando Cartes dejó de lado a Marito y dio su bendición a Pedro Alliana para presidir la Junta de Gobierno.

La oposición colorada en ese entonces constituida por 15 integrantes denominada el G15 en el Senado y liderada por Marito empieza a capitalizar el descontento colorado y se une a la oposición para frenar al cartismo.

El momento más álgido fue el 31 de marzo de 2017, cuando logran frenar la enmienda que iba a abrir paso a la reelección presidencial de Cartes. Esa noche, se quemó el Congreso y la Policía terminó atracando la sede del PLRA, donde fue asesinado el joven Rodrigo Quintana.

Ese año, Mario Abdo empieza un meteórico ascenso de su carrera política y capitaliza el descontento colorado. Cartes elige a Santiago Peña para la carrera presidencial, pero termina perdiendo la interna.

ALIADOS POR NECESIDAD. Cartes y Abdo son enemigos políticos, pero están aliados por necesidad. La primera forzada unidad se dio para ganar las elecciones generales del 2018. El plan era retener el poder para la ANR. Lo lograron, pero poco tiempo después volvió el quiebre cuando no dejan jurar a Cartes como senador activo.

Antes de asumir Abdo el sillón presidencial, las diferencias entre colorados cobra notoriedad. La principal señal se da en el Senado.

En julio pasado, el último discurso fuerte que pronunció el mandatario contra Cartes fue en el litoral del Palacio de Gobierno. “Paraguay va a dejar de ser un país conocido por el contrabando porque no hay un presidente contrabandista”, manifestó en alusión a Cartes y sus negocios vinculados al cigarrillo.

Poco después estalla la crisis que casi termina arrastrando al gobierno de Abdo a días de completar su primer año de gestión. Se conoce el acta secreta que guardaba una oscura negociación para la comercialización de la energía de Itaipú para favorecer a una empresa brasileña.

En una zigzagueante posición, el sector de Cartes termina salvándolo del juicio político. En coincidencia con la crisis, cae en Brasil Darío Messer, conocido como hermano del alma de Cartes, y buscado internacionalmente en el marco de la investigación abierta por el caso Lava Jato. Se estima que habría lavado USD 100 millones en Paraguay.

Tras el giro del cartismo hacia Abdo, hubo condiciones a cambio del apoyo: Que el mandatario dé un golpe de timón cambiando a gran parte de su Gabinete y que la banca que ocupaba Rodolfo Friedmann en Senado sea entregada a un referente de Cartes.

Marito cumple, en parte, la exigencia: le saca a Friedmann del Senado mediante un pedido de permiso, pero contrariamente lo nombra ministro de Agricultura, lo que generó más ronchas en el sector de su oponente.

Esto hizo que el 11 de setiembre, fecha aniversario del Partido Colorado, no se concretara el esperado abrazo republicano previsto entre Cartes y el mandatario.

Con el correr de los días, y pese a que desde HC aseguran que no hay condicionamientos, empezaron a recrudecer nuevamente las críticas hacia la gestión de Abdo. Algunos referentes del cartismo, individualmente tirotean alertando que el mandatario no terminará su mandato, haciendo reflotar la sombra del juicio político. El mismo Cartes fue el pasado miércoles a la ANR, donde también disparó diciendo que el “caiga quien caiga” que pregona el presidente no se cumple en algunas instituciones.

El escenario de incertidumbre sigue y se da a escasos meses de que arranquen las internas para las municipales y la Junta de Gobierno.



la guerra colorada

Internas 2015. Mario Abdo empieza su guerra con Honor Colorado, luego de que Cartes eligió a Pedro Alliana para la Junta de Gobierno.

31M de 2017. Añetete y oposición traban la enmienda para reelección de Cartes. Se quema el Congreso. Policía atraca el PLRA y asesina a Rodrigo Quintana.

Alianza coyuntural. Mario Abdo gana las internas y hay una forzada unidad para que la ANR retenga el poder y gane las generales de 2018.

Banca Senado. Cartes no asume la banca en el Senado en julio de 2018. Vuelve el quiebre con Añetete antes de que Mario Abdo asuma el sillón presidencial.

Juicio político. Julio de 2019, estalla crisis por el acta secreta. Mario Abdo llega al borde del juicio político y cartistas le salvan y traban el proceso.

Abrazo republicano del 11 de setiembre. No se dio porque HC se enojó por nombramiento de Friedmann como ministro del MAG.



LOS ENTREDICHOS ENTRE EL PRESIDENTE Y EL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA



Paraguay va a dejar de ser un país conocido por el contrabando porque no hay un presidente contrabandista. (en julio de 2019)



Antes había dicho que tenía que ser una campaña sin agravios (...); él (Cartes) convirtió Mburuvicha Róga en PC.

Mario Abdo Benítez,

presidente de la República.



Los que hoy ganaron las internas y la presidencia, no pisaron una sola vez el Partido Colorado (contra los abdistas).



Les digo, con dolor en el corazón, él (Marito) prefirió y prefiere pactar con los enemigos del partido.

Horacio Cartes,

ex presidente.