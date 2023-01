Abdo mantiene posición de que Velázquez debe renunciar

“Yo voy a tomarme mi tiempo y me voy a dirigir a la nación paraguaya en su tiempo. Seguramente la semana que viene respecto a los hechos que tomaron revelación pública”, expresó Mario Abdo luego de participar de la inauguración de nueva planta de tratamiento de agua de Essap, en Zeballos Cué (Asunción).

Dijo que le llamó y conversó con Velázquez tras la declaración de la Embajada de EEUU en Asunción.

Le reiteró que se ponga a disposición de los organismos de investigación. Se mantuvo en su posición respecto a Velázquez debería dar un paso al costado.

“Yo hablé de eso en su momento. Es una decisión personal de él. Di mi opinión en su momento cuando ocurrió la primera vez. Sigo con la misma posición, pero respeto su posición”, agregó.

soborno. EEUU acusó que Cartes sobornó a legisladores para mantener lealtades. Al respecto, Marito dijo que todo eso ya habló durante la campaña electoral.

“Todo eso lo dije en campaña. Ustedes tienen la grabación de mi discurso y no quiero hablar de eso. El pueblo colorado habló y no quiero reiterar las verdades que ya dije en campaña”, arremetió contra el ex presidente de la República.



Todo eso lo dije en campaña (acusación de soborno). Ustedes tienen la grabación de mi discurso.

Mario Abdo Benítez,

presidente de la República.