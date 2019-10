Abdo afirmó estar orgulloso por su ministro del Interior

Primeramente dijo que “está muy contento con su gestión”, pese a que Villamayor se pasó deslindando responsabilidades en las 25 consultas que le hicieron.

“Si somos serios, nos dimos cuenta de que salió muy bien de la interpelación. Estoy muy orgulloso y me gustaría que todos los ministros sean interpelados porque es una oportunidad para rendir cuentas”, expresó.

Adelantó que si los legisladores finalmente votan por la censura a la gestión del ministro, “evidentemente representaría solo un revanchismo”.

Sin embargo, existen cuestionamientos acerca de la responsabilidad de Villamayor en la fuga del narco, Jorge Samudio alias Samura. Para Abdo Benítez su ministro pudo demostrar ante la ciudadanía su presunto esfuerzo en la lucha contra el crimen organizado.

“Tuvo la oportunidad de comunicar (en la interpelación) respetuosamente a toda la ciudadanía el gran esfuerzo que se está realizando a nivel del Ministerio”, expresó.

Reconoció, sin embargo, que “hay retos todavía pero venimos avanzando”.

REESTRUCTURACIÓN. En relación a la salida del ex jefe de Gabinete, Julio Ullón, Marito señaló que fue una “reestructuración” y dijo que su ex secretario de la presidencia, no tuvo “pecado”, aunque se especulaba que su salida se debió a que la firma Intec, en la que Ullón tenía acciones, fue adjudicada con contratos por un valor de G. 145 mil millones.

No obstante, Marito reiteró la versión que ya venían diciendo toda esta semana miembros de su gabinete, en relación a que no hubo ningún impasse.

Abdo además informó que Juan Ernesto Villamayor no irá a la jefatura de Gabinete de Palacio.

Fue durante una jornada de inauguración de viviendas.