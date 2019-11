A sus 77 años cumplió su sueño: se recibió de abogado y notario

Roberto Urbieta se recibió de abogado en el 2018 y este lunes se graduó de notario público por la Facultad de Derecho de la UNA. La historia se conoció masivamente a través de red de Twitter y los comentarios no se hicieron esperar.

Esta es la historia de un hombre sencillo que a sus 77 años cumplió su sueño de graduarse de Abogado en 2018 y Notario en 2019, en la UNA, desafiando el preconcepto de la edad y todo tipo de dificultades, un ejemplo de superación. FELICITACIONES ABOG. Y NOT. ROBERTO URBIETA CASCO

En conversación con Última Hora, don Roberto explicó que al jubilarse del servicio público sintió la necesidad de continuar con lo que había empezado años atrás.

Comentó que está casado hace 47 años con Alba Blanc, con quien tuvo tres hijos que hoy ya han formado familia y son profesionales universitarios. “Yo me había iniciado hace mucho tiempo y después, con el tiempo, me vi obligado a trabajar, y me quedaba un poco lejos la facultad, por eso lo había abandonado”, relató.

El video de su graduación en pocas horas había sobrepasado la barrera de las mil reproducciones y la del centenar de retuits en la popular red social.

Su historia conmovió a los internautas que dejaron sus comentarios en el video y dejaron sus felicitaciones al nuevo abogado y notario público.

“Como he visto que mis compañeros continuaron estudiando, algunos fueron ministros y otros fueron generales, entonces quise también imitarles a ellos y seguir adelante para mejorar mis conocimientos para tener un bagaje espiritual elevado”, refirió.

Roberto Urbieta recuerda con mucho cariño a sus compañeros y profesores, recalcando que todos fueron muy atentos con él en todo su trajín en las aulas y señaló que los tropiezos "son parte de la vida".

“Cuando llegué a mi casa le dije a mi familia que me parece que este es el cúmulo de felicidad más grande que pude haber recibido en mi vida, sentí tanta emoción, muchos sentimientos con los compañeros”, señaló.

Roberto quiso saludar a todos sus colegas del Derecho y los alentó a todos a que ejerzan la profesión con honradez y rectitud.