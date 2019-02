A pura Copa

Libertad quiere dar el primer golpe esta noche ante Atlético Nacional de Medellín, de cara a su clasificación a la fase de Grupos de la Libertadores.

Tras la impactante goleada ante el The Strongest (5-1) que lo puso en esta tercera fase de la competencia, el cuadro de Leonel Álvarez viene de igualar con River Plate (1-1) por el torneo local, encuentro en el que tuvo a un 80% de los jugadores que arrancarán hoy.

No obstante, el objetivo del plantel está en repetir la actuación de la semana pasada para ir con mayor tranquilidad a tierras colombianas. El Gumarelo lleva 4 partidos consecutivos sin perder y de marcar 10 goles en tres partidos. Su última caída fue ante Guaraní (3-1) por la fecha 3 del Apertura, un resultado que a la par de las goleadas muestra la otra cara de este Libertad 2019.

SÓLIDO. En tanto, el conjunto colombiano que viene de eliminar al Deportivo La Guaira, tras vencer por 0-1 en el partido de ida y empatar 0-0 en el de vuelta, se muestra bastante sólido en la zona defensiva. De sus últimos 7 juegos solo le embocaron dos goles y, en contrapartida al Gumarelo, no tiene una buena productividad de goles, a pesar de contar con Hernán Barcos, el goleador argentino que pasó por Guaraní en el 2005-2006.

138 partidos por Copa Libertadores tiene Libertad en todo su historial en 18 participaciones a partir de 1968: 52 ganados, 38 empatados y 48 perdidos. 174 goles a favor y 166 goles en contra.

Santaní. Mide a Once Caldas por el pase a 2ª fase de la Sudamericana.

El Deportivo Santaní quiere hacer historia. Esta noche (desde las 21.30) medirá a Once Caldas por la revancha de la primera fase de la Copa Sudamericana, en el estadio Palogrande, de la ciudad de Manizales. En la ida había igualado (1-1 goles de Blas Díaz y Juan Rodríguez).

El Albinegro, que viene de caer ante San Lorenzo (2-0) por el torneo local, tendrá a Carlos Jara Saguier en el banco, quien con poco tiempo de trabajo, al parecer, inyectó una buena dosis de motivación al plantel, que venía algo golpeado por los malos resultados en el Apertura, en el cual aún no ha podido sumar de a tres. La única baja que tendrá el Bambino para hoy será Julio Domínguez, quien se encuentra con un problema estomacal. Luis Lezcano ingresará en su lugar.

Por su parte, Once Caldas tampoco llega con todas las luces a este juego. Viene de caer ante Cúcuta (1-2) e igualar con Petrolera (1-1), pero son conscientes de que un empate sin goles los pondrá en la siguiente ronda, como así también cualquier triunfo por el resultado que fuese.

No obstante, de igualar 1-1 forzarán a la definición por penales, y la paridad por 2 o más otorgará el pasaje al equipo del Tapiracuai. En 2ª fase los emparejamientos se conocen por sorteos.

2 encuentros en competencia internacional sumará Santaní en su joven historia institucional, en la cual consiguió la clasificación en su segunda temporada en Primera División.

cifras coperas

2 enfrentamientos tienen Libertad y Atlético Nacional. Fue por la fase de grupos – Grupo 7 - de la Copa Libertadores 2015:



1º) 19-febrero, 1ª fecha Libertad 2 (20’ Jorge González y 33’ de penal Rodrigo López) – Atl. Nacional 2 (4’ Pablo Zeballos y 59’ de penal, Luis Ruiz), en el Nicolás Leoz.



2º) 21-abril, 6ª fecha, Atl. Nacional 4 (PT: 28’ Yulián Mejía; ST: 6’ y 27’ Luis Ruiz y 28’ Jonathan Copete) Libertad 0, en el Atanasio Girardot.



11 Juegos registra el club colombiano en Paraguay.



5 victorias: Por 3 a 2 a Olimpia en la Libertadores 1990 (aunque en tanda de penales luego triunfó el Decano); 5 a 1 a Cerro Porteño en la Libertadores 2006; 3 a 1 a Luqueño en la Libertadores 2008; 2 a 0 a Guaraní en la Sudamericana 2013; y 3 a 1 a General Díaz en la Sudamericana 2014.



4 empates: 0 a 0 vs. Cerro Porteño en la Libertadores 1990; 2 a 2 vs. Libertad en la Libertadores 2015; 1 a 1 vs. Sol de América en la Sudamericana 2016; y 1 a 1 vs. Cerro Porteño en la Sudamericana 2016.



2 derrotas: Ambas ante Olimpia; por 2 a 0 en la Libertadores 1989, año en que el Atlético ganó su primera Libertadores, justamente en la final ante el Franjeado, y por 1 a 0 en la Libertadores 1991.