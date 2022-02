A pesar del deceso de OGD, en forma inédita ratifican comiso

La resolución fue dictada por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Bibiana Benítez, que estudiaron los recursos planteados por la defensa de los condenados.

En el fallo, ratificaron todos los puntos con relación a González Chaves y declararon la extinción de la acción penal con respecto al acusado Óscar González Daher, por su fallecimiento.

Sin embargo, confirmaron parcialmente la sentencia del 19 de agosto del año pasado y su aclaratoria, del 30 de agosto de ese año, con relación al comiso especial para OGD por la citada suma.

La resolución del juicio oral había sido dictada por los magistrados Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Manuel Riera Manzoni.

Los camaristas modifican sobre la orden de pago proveniente de los bienes de OGD. Resuelven que el comiso se hará no solo de las cuentas embargadas, sino que si no alcanzan el citado valor, podrán ser comisados de otros bienes del ex senador.

ARGUMENTOS. En el caso, el abogado Claudio Lovera, en representación de Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves, apeló el fallo del juicio oral y requirió la nulidad. La Fiscalía, por su parte, solicitó ratificar la resolución.

No obstante, el 21 de octubre del año pasado, el ex senador colorado falleció, por lo que esto fue informado al Tribunal de Alzada, donde se pidió la extinción de la acción penal.

El Tribunal de Apelación, en forma unánime, entendió que la resolución con respecto al concejal colorado se ajustaba a derecho, por lo que lo ratificaron sin ningún tipo de modificaciones.

Ya con relación a González Daher, al fallecer, ya no se puede aplicar la sanción penal, conforme refieren los camaristas, por lo que declaran su extinción.

Sobre el comiso apuntan que OGD ya ejerció en vida, durante el juicio oral, su defensa sobre esta medida. Analizan luego si se puede confirmar o no el comiso especial o si requiere un nuevo juzgamiento sobre el tema. Al final, el tribunal concluye que sí se puede analizar y confirmar, ya que se dio el análisis del hecho y la conducta contraria a la ley del ex senador. Afirma que se consideró el origen ilícito de los mismos.

Con ello, analiza la cuestión y vota por ratificarla.

En mayoría, los camaristas modifican la forma de comisar para ir sobre otros bienes, no solo los embargados.