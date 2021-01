A los 80 años el músico Tom Jones sigue vigente

Tom Jones publicará el próximo 23 de abril -a sus 80 años de edad- un nuevo disco de estudio que llevará por título Surrounded By Time y en el que "reinventa un conjunto de canciones "de importancia personal". Coproducido por Ethan John y Mark Woodward, este nuevo trabajo será su cuadragésimo segundo disco de estudio y tomará el relevo de Long Lost Suitacase (2015) y Spirit In the Room (2012), con los que ya dio muestras de sus ganas de seguir abriendo su espectro a un público desconocido.