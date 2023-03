8M: Mujeres exigen más compromiso a políticos

Con mucho color y bullicio, ayer se realizó la tradicional marcha 8M Py con el lema Por nuestros derechos laborales y contra todas las violencias. El primer punto de encuentro fue la Plaza Uruguaya, donde luego de algunas manifestaciones artísticas tuvo lugar la marcha hasta la Plaza de la Democracia. Las calles de Asunción se tiñeron de morado para la gran fiesta femenina, no faltaron los globos, banderas, batucadas, vuvucelas y carteles con mensajes de reclamos y motivacionales.

Mujeres de diferentes organizaciones políticas, sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles, entre otras, se dieron cita para la lectura del manifiesto que se enfocó en la mujer trabajadora, la precarización laboral, lactancia materna, permiso de maternidad, trabajo y pago igualitario. También se tocó el tema de la agudización de la violencia hacia las mujeres que, según las estadísticas hasta la fecha del 2023, ya son 11 feminicidios en Paraguay y 2 mujeres paraguayas asesinadas en Argentina.

Las reivindicaciones son casi las mismas de años anteriores, pero en la oportunidad se exigió a las próximas autoridades a tomar cartas en los asuntos que atañen a los derechos de las mujeres y que se creen políticas públicas con presupuestos justos para el cumplimiento.

“Esta marcha se realiza en un contexto electoral, entonces para nosotras es clave para exigirles a quienes están aspirando a algún puesto. Que tengan voluntad política y compromiso real y no quede solo en el papel. Por más que exista una ley de lactancia, permiso para el papanicolau, mamografía, la habilitación de guarderías, etc., no se cumple”, mencionó Cony Pereira, vocera de la Articulación Feminista del Paraguay.

La misma se refirió a los casos de feminicidio, cuyas víctimas en algún momento denunciaron y buscaron ayuda ante las autoridades, pero no recibieron respuesta. Otro punto fue el salario igualitario, pues según los estudios las mujeres siguen ganando al menos 20% por debajo que los hombres por el mismo trabajo. El manifiesto también reclama la criminalización y el desalojo que les afectan a las mujeres campesinas e indígenas y no les permiten tener una vida digna.

En un apartado también se habló del acoso laboral y de casos específicos. “Queremos que quede claro que nos parece violento que se esté realizando una persecución contra las mujeres que fueron víctimas de acoso sexual en medios de comunicación, incluso las compañeras que las estuvieron ayudando fueron despedidas y otras son perseguidas”, resaltó Pereira.

Estadísticas

Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2022, los hogares encabezados por mujeres en Paraguay representan el 36,8%; la tasa de ocupación de las mujeres es de 53,9%, es decir, más de 1.400.000 mujeres se encuentran trabajando. Las estadísticas también indican que el 31,5% trabaja por cuenta propia, el 29,4% es empleada/obrera privada y el 16,2% es empleada doméstica. En nuestro país, las mujeres representan el 49,7% de la población.