82,1 por ciento no votarían de nuevo por Mario Abdo Benítez

Para ser más precisos, el 82,1 por ciento señalan que no votarían por Abdo actualmente, mientras que apenas el 17,9 por ciento sí lo elegirían. Es más, el 81,4 por ciento manifestaron que las expectativas que tenían sobre la administración del jefe de Estado cuando asumió la presidencia no fueron cumplidas, mientras que solamente 18,6% por ciento señalaron que sí cumplió.

Esta percepción aumenta incluso en las principales cabeceras departamentales, donde el 83,5 por ciento manifestaron que las expectativas que tenían sobre la administración de Abdo no fueron cumplidas, mientras que el 16,5 por ciento opinaron que sí lo cumplió. En Asunción y Gran Asunción, el número varía levemente, pues el 80,1 por ciento manifestaron que las expectativas que tenían sobre Marito cuando asumió el cargo no fueron cumplidas, mientras que el 19,9 por ciento piensan que llenó las expectativas.

En el mismo sentido, se consultó a los encuestados por cuál de las promesas que realizó Mario Abdo lo votaron. El 23,4 por ciento dijeron que lo votaron porque prometió crear empleos y fuentes de trabajo; el 17 por ciento porque mejoraría el sistema de salud; el 16 por ciento porque brindaría mayor seguridad y combatiría la delincuencia; el 10,3 por ciento por su promesa de combatir la corrupción y mayor transparencia; y el 8 por ciento porque aseguró la mejora del sistema educativo; entre otros.

Además, también se analizó la percepción sobre la preocupación del mandatario hacia el pueblo, y durante el primer año de gobierno, el 74,3 por ciento ven políticamente al presidente como despreocupado por los problemas del pueblo, en tanto que el 23,7 por ciento lo ven como preocupado y el 2 por ciento no lo saben.

MÁS DETALLES.

La encuesta realizada por CIES se centra en el gobierno de Marito y en la gestión de los principales ministros del Ejecutivo. El sondeo llega en momentos en que Abdo afronta la peor crisis política de su mandato.

El trabajo se llevó a cabo a nivel país, para conocer qué piensa la gente sobre la gestión del mandatario. La muestra fue dirigida a personas de 18 años y más, con 1.200 casos en Asunción y ciudades de Central, como Capiatá, Fernando de la Mora, Itauguá, Lambaré, Limpio, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Lorenzo y Villa Elisa.

También se entrevistó a gente de las principales cabeceras departamentales del interior del país, como Concepción, Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo, Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Villa Hayes. El relevamiento de datos se realizó entre el 15 de julio y el 31 de julio del corriente año.

Más del 70 por ciento piensan que el Gobierno tiene un futuro malo

El futuro del Gobierno de Mario Abdo Benítez es poco alentador, según la percepción de las personas encuestadas por CIES. A la población sondeada se le consultó cómo ve el futuro del Gobierno del presidente y el 71,9 por ciento puntúan en las escalas de malo y muy malo la administración pendiente del mandatario.

El 28,1 por ciento calificaron entre las variables de muy bueno y bueno el porvenir. Es más, en Asunción y Gran Asunción el 76,6 por ciento ubican en las escalas de malo y muy malo al futuro del Gobierno y el 23,4 por ciento tienen un pronóstico bueno.

En las principales cabeceras departamentales el 64,6 por ciento opinan que el futuro para la administración de Abdo es nefasto, y el 35,4 por ciento lo calificaron de prometedor.

El gran flagelo

Otro de los puntos consultados en la encuesta realizada por CIES para Última Hora, Telefuturo, Noticias Paraguay y Radio Monumental es el referente a la percepción sobre la corrupción en el Gobierno. Más de la mitad de la población encuestada asegura que la corrupción se incrementó con Abdo.

Así, los datos arrojan que durante el primer año de Gobierno de Marito el 56 por ciento consideran que la corrupción aumentó, mientras que el 33,8 por ciento señalan que se mantiene y solamente un 10,2 por ciento opinan que disminuyó.

Es más, durante el primer año de Gobierno, el 60,3 por ciento de los sondeados ven políticamente al presidente Mario Abdo como corrupto, en tanto que el 27,9 por ciento lo califican de honesto, y el 11,8 por ciento no lo saben.

La encuesta también analiza otro aspecto íntimamente relaciones a los índices de corrupción, es decir, el mayor o menor grado de transparencia. En este sentido, el 72,9 por ciento creen que el Gobierno actual es menos transparente que los anteriores, el 23,3 por ciento consideran que es más transparente y el 3,8 por ciento no lo saben.

La encuesta también revela que el presidente debe hacer cambios en su gabinete, y señala como los ministerios más preocupantes a Salud, Interior, Hacienda y Educación, carteras donde siguen los nombrados al principio del Gobierno.

Sondeo muestra que ya no se cree en palabras del presidente

Así como la encuesta de CIES muestra que el Gobierno no cumplió con las expectativas que se depositaron en él, también revela que ya no se cree en el discurso del presidente Mario Abdo Benítez. Así, el 78,2 por ciento no cree en lo que dice Marito, y solo el 21,8 por ciento le da crédito.

En Asunción y Gran Asunción la desconfianza aumenta, ya que el 81 por ciento no cree en lo que dice el mandatario, y el 19 piensa lo contrario; mientras que en las principales cabeceras departamentales el 73,7 por ciento no cree en lo que dice y el 26,3 por ciento aún confía en él.

Por si fuera poco, al culminar el primer año de Gobierno el 84,3 por ciento cree que Mario Abdo no cumplió con las promesas que efectuó en su campaña, mientras que el 13,1 por ciento si lo cree y el 2,6 por ciento no lo sabe.

En Asunción y Gran Asunción los números son más críticos, pues el 86,6 por ciento cree que Mario Abdo no cumplió con las promesas de campaña, mientras que el 11,8 por ciento piensa diferente y el 1,6 por ciento no lo sabe. En las principales cabeceras departamentales el 80,7 por ciento cree que Abdo no cumplió lo que prometió, en tanto que el 15,1 por ciento dice que sí y el 4,2 por ciento no sabe.

Además, cuando el jefe de Estado asumió el cargo en el Ejecutivo, en su discurso de asunción retumbó aquella frase “caiga quien caiga”, como un símbolo de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el 69,8 por ciento de los encuestados considera que el Gobierno aplica el “caiga quien caiga” únicamente a los rivales políticos, mientras que el 21,3 por ciento opina que la frase llega a todos los sectores y el 8,9 por ciento no lo sabe.

Ficha Técnica

Objetivos

Para la investigación se determinó como objetivo principal, obtener información cuantitativa del mercado con respecto a la percepción del primer año de Gobierno del Sr. Presidente Mario Abdo.

Metodología

Población objetivo: Personas entre 18 años y más.

Distribución de la muestra: Se entrevistaron 1200 casos en Asunción, Gran Asunción (Capiatá, Fernando de la Mora, Itauguá, Lambaré, Limpio, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Lorenzo y Villa Elisa ), y las principales cabeceras departamentales del interior del país (Concepción, Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo, Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Villa Hayes) de niveles socioeconómicos Alto, Medio y Bajo, distribuidos proporcionalmente a la población.

El relevamiento de datos se realizó entre el 15/07/2019 al 31/07/2019.